Javier Milei le dio el OK a Mariano Cúneo Libarona para aplicar el "plan motosierra" en el Ministerio de Justicia

Javier Milei y su equipo de Gobierno ya piensan en la ejecución del "plan motosierra" anunciado a lo largo de toda la campaña. Con números puestos en distintos casilleros del futuro Gabinete, el recorte presupuestario ya se puede ver en el horizonte y será cuestión de días en que empiece a implementarse.

Uno de los alfiles designados por el presidente electo es Mariano Cúneo Libarona, quien se hará cargo del Ministerio de Justicia con, entre otras tantas cosas, la misión de recortar el presupuesto con el que contaba la cartera. El abogado trabajó el plan con su círculo íntimo de trabajo y se lo presentó a Javier Milei, quien el jueves, en una reunión de gabinete, dio el OK para que se realice la ejecución.

El plan de Mariano Cúneo Libarona es barrer distintas áreas como el Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Rencap), donde se registran el personal de seguridad privada; prensa del Ministerio y la Secretaría de Derechos Humanos que funciona en la ex ESMA. En esos tres sectores trabajan más de mil personas.

En total, la idea de Mariano Cúneo Libarona es prescindir del 33% del personal que hoy en día trabaja para el Ministerio de Justicia trabajando a futuro sobre un sistema de acceso y egreso de personal con el que controlarán las funciones de cada uno de los empleados.

"No admito la vagancia, no admito los ñoquis", fue la frase con la que Mariano Cúneo Libarona se expresó frente a su equipo y dio la orden de no renovar los contratos que se vencen a fin de año, como así también no buscar reemplazos para los funcionarios que dejarán sus cargos cuando termine la actual gestión de Alberto Fernández.