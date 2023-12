El presidente colombiano cuestionó a Javier Milei por las reformas a la educación pública

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó en redes a su par Javier Milei por las reformas en la educación pública que está realizando y proponiendo con el DNU 70/2023 y la ley ómnibus, sobre todo en las universidades gratuitas: "Recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina. Literalmente son expulsados de ese país, para ellos no hubo la llamada 'libertad'", escribió vía X (ex Twitter) el mandatario colombiano.

Respondiendo un posteo de un periodista venezolano que decía que Milei anunciaba "que se acaba la universidad gratuita para extranjeros", el presidente colombiano salió con los tapones de punta contra el argentino. "Vamos a gestionar para que (los estudiantes colombianos) puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita".

La polémica escaló y salieron a la defensa del presidente Agustín Romo, diputado provincial de Buenos Aires y Lilia Lemoine, integrante de la Cámara Baja del Congreso Nacional.

El primero fue contundente y le reclamó a Petro su "hipocresía, ya que la Universidad Nacional de Colombia es arancelaria hasta para los colombianos, mientras que las Universidades Nacionales en Argentina son gratis para los argentinos" y así van a continuar.

También agregó que la medida que dicto el presidente es permitir que las "universales que quieran cobrarle a los extranjeros puedan hacerlo", no que si o si va a dejar de ser gratuita.

"Si querés hacer las cosas de manera equitativa, podrías ofrecer educación universitaria gratuita para cientos de miles de argentinos, como nuestro país le ofreció durante décadas a los colombianos. Lamentablemente, no hay más plata. En Argentina 6 de cada 10 chicos son pobres y tenemos prioridades más importantes que brindarle educación gratuita a extranjeros que encima en sus países no le brindan educación gratuita a los argentinos", argumentó el diputado.

El presidente colombiano no coincide con las ideas libertarias o de derecha ya que es un fundamentalista del progresismo.

Lemoine, por su parte, dijo que Petro "es un hipócrita". "Argentinos con hambre y sin poder estudiar bancando con sus impuestos a los que venían a usar 'gratis' al Estado benefactor. Qué vergüenza", afirmó.

Ramiro Marra también salió al ataque: "Petro se queja de que el presidente Milei brinda la posibilidad a universidades públicas de cobrar una cuota a extranjeros no residentes, siendo que en Colombia hace rato existe esa política para extranjeros. Si no va a existir reciprocidad entre países, a quejarse a otro lado", lanzó.

El posteo de Petro.

Es un hecho que en Colombia hasta la Universidad Nacional es paga, a menos que sea con beca. A pesar de ello, existe un decreto que da matrículas gratis para algunas universidades y que comenzará a regir el próximo año.

Mientras, en Argentina existen variedad de universidades públicas que albergan a miles de estudiantes nativos argentinos y muchos extranjeros, que encuentran un mejor tipo de educación y facilidades que en sus propios países.

Hay que destacar que lo que propone Milei es que los extranjeros legales y con residencia no paguen sus estudios, mientras que si no es así, tengan la opción de abonar, algo que antes no estaba estipulado.