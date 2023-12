Llegó la historia que no está en los libros: cómo se hizo y qué aporta 40.10

El 10 de diciembre de 2023 se conmemoraron 40 años de la vuelta a la democracia en la República Argentina. Después de más de siete años de dictadura, en 1983 Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la Nación para escribir un nuevo capítulo en los libros de historia. En éstos, las cuatro décadas democráticas siempre fueron narradas desde un enfoque mayoritariamente nacional, es por esto que MDZ y MDZ Radio traen una innovadora propuesta para conmemorar un hito histórico para el país desde una perspectiva provincial.

La serie documental "40.10" es una producción audiovisual que narra los 40 años de historia democrática desde el punto de vista de los máximos representantes de la provincia de Mendoza, los diez gobernadores. Los compañeros del equipo de Gobierno de Santiago Felipe Llaver, José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli, Arturo Lafalla, Roberto Iglesias, Julio Cobos, Celso Jaque, Francisco Pérez, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez son los protagonistas de esta gran propuesta periodística.

Marcelo Arce, conductor e gestor del proyecto, junto con la colaboración del historiador Gustavo Capone y un gran equipo de producción, llevaron a cabo la serie que consta de 10 capítulos que abordarán cada período de Gobierno durante la democracia. Los partícipes dialogaron con MDZ y MDZ Radio con la intención de inaugurar la histórica producción para comentar sus sensaciones, el análisis y lo que aporta 40.10 a la historia y la cultura de Mendoza.

Marcelo Arce y Gustavo Capone, los entrevistados para promocionar "40.10".

- ¿Cómo surgió la idea de realizar un documental por los 40 años de democracia desde un enfoque más provincial?



- Arce: La idea surgió para tratar de valorizar lo que es la celebración de los 40 años de democracia pero en Mendoza. Siempre hubo una mirada más de lo que pasó a nivel nacional, conocemos mucho de la historia de los presidentes, pero quedó poco registro completo de lo que fueron 40 años acá en la provincia. Se hizo una cosa para los 30 años, hubo algún intento de hacer algo para los 35 años, siempre era cuando se cumplían esas fechas más redondas, pero la idea era tratar de entender cómo había sido ese proceso de 40 años en Mendoza. El documental tiene un elemento central que nosotros decimos que es una historia que no está en los libros de historia, que son cosas que pasaron hace 40, 30 o 20 años, pero que no están escritas. La idea es tratar de reflejar de alguna manera esto, y el reflejo que mejor se nos ocurrió para hacerlo fue con el testimonio de los gobernadores aprovechando que, de todo el proceso, nueve de los diez están vivos y pueden dar sus testimonios. Lamentablemente Felipe Llaver murió hace muchos años, pero igual hay colaboradores de su Gobierno que dan su testimonio de lo que fue esa época. Lo más valioso de todo es que cada uno de los gobernadores, que les tocó distintas partes del proceso, nos dieron su reflejo de lo que les tocó gobernar en su momento.

- ¿Qué aporte le hace a la provincia de Mendoza este documental sobre la historia de la democracia?

- Arce: El material te acerca más y te ayuda a conocer lo que pasó acá. Tenemos mucha información de lo que pasó a nivel nacional, pero por ahí quedó poco registro de lo que efectivamente pasó en Mendoza mientras estaba desarrollándose el proceso a nivel nacional. En el testimonio de todos los gobernadores se aprecia que, de una manera o de otra, ese proceso nacional los atravesó. Llaver estuvo muy ligado a Alfonsín, Bordón tuvo que soportar las hiperinflaciones de Alfonsín y de Menem, Gabrielli y Lafalla estuvieron atravesados por el menemismo, De la Rúa e Iglesias, Cobos y Kirchner, Jaque y Pérez con Cristina, Macri y Cornejo y todo lo que pasó estos últimos años con Suárez y Alberto Fernández, que ahí te da la pauta de cómo quedan atravesados.

- Desde tu profesión, como periodista, ¿cómo viviste el proyecto?

- Arce: Lo viví de dos maneras. Primero porque, de los 40 años de democracia, fui cronista en 25 de ellos, los viví de cerca y los cubrí para distintos medios. En mi vida profesional muchos de esos procesos los abarqué cubriéndolos en vivo y en directo cuando sucedían los acontecimientos. Hay muchas cosas que a mí me tocó verlas en su momento cuando ocurrían muchos procesos históricos y políticos que los vi cuando estaban ocurriendo, entonces ahora intenté aprovechar esa experiencia para volcarla en el proyecto y en las entrevistas del documental.

- ¿Crees que las nuevas generaciones podrán dimensionar el valor que tienen los 40 años de democracia al ver la serie documental?

- Arce: En este punto hay dos cosas que surgen en el proyecto. Una surge naturalmente en el relato de los primeros gobernadores de la democracia, a los que les tocó gobernar entre los 80’ y los 90’. Los gobernadores de esa época cuentan cómo se tuvieron que enfrentar a muchos desafíos de la Policía de Mendoza. La forma en que Mendoza logró resolver los problemas que tenía con la policía, yo creo que ahí se marca el cambio de época entre lo que fue el paso de la dictadura a la democracia, porque durante los 90’ sucedieron varios episodios vinculados con la Policía de Mendoza que eran reflejo de lo que venía desde la dictadura. En los 90’, en democracia, desapareció gente. Hay dos casos emblemáticos bisagra que pasaron en el Gobierno de Lafalla, que es el asesinato de Sebastián Bordón y la revuelta policial. La muerte de Bordón fue responsabilidad de la policía, los mismos gobernadores cuentan cómo la policía le mentía al poder civil. Gabrielli contó que la policía en realidad quería tener el control de la fuerza. Y después el otro momento aparece en el testimonio de Cornejo, que es el reflejo de vivir en libertad.

- Capone: Desde una perspectiva docente, el documental es un muy buen recurso para el colectivo docente y también es un producto muy interesante para los chicos. Con la democracia empieza el resurgir de un montón de lenguajes culturales muy importantes para la provincia. Comenzaron a volver los pintores, escultores, músicos, nació la Facultad de derecho, vuelve la sociología, vuelven muchos profesores de esas ramas. Me parece que lo que hacen estas entrevistas es acercar a la gente a esa época para poder descubrirla desde otra perspectiva.

- ¿Qué es lo más fructífero que te llevas de las entrevistas?

- Arce: Me enteré de un montón de cosas que en su momento no me había enterado, porque todos los gobernadores cuentan algo que en su momento no había salido o surgido. Lo que ellos cuentan ayuda a entender muchas decisiones que tomaron en sus gobiernos, las cuáles fueron importantes, polémicas o equivocadas que después no resultaron. Entonces, lo que ellos cuentan ayuda a entender procesos de cada uno de los gobiernos. Después está la comprobación de que el paso del tiempo también colabora, porque cuanto más lejanos se sintieron del poder, más se abrieron, los primeros gobernadores estuvieron mucho más francos y autocríticos que los que están más cercanos en el tiempo. Cada uno contó cosas que no se sabían sobre sus decisiones, relaciones, de su evolución de sus vínculos con cada uno de los presidentes, así que tiene ese gran aporte también.

- Capone: He aprendido muchísimo, a partir de la mediación de las entrevistas hay un montón de pistas históricas que son absolutamente desconocidas para el gran público. De aquí surge también una deuda pendiente con la historiografía mendocina, tuvo que venir un proyecto periodístico pensado inteligente y estratégicamente para dar todo esto a conocer.