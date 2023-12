Javier Milei repudió el terrorismo de Hamás y recordó a "las fuerzas del cielo" que lo llevaron al triunfo

El presidente Javier Milei participó este jueves de la apertura inaugural de la edición XV de los Juegos Macabeos Panamericanos 2023 en el Movistar Arena y dio un discurso que se basó en "las fuerzas del cielo" pero también le permitió ratificar su lucha contra el terrorismo islámico, lanzar una pequeña chicana y evitar nombrar asuntos de la coyuntura nacional.

"Hola a todos", fue la primera frase que dijo el libertario tras subirse al escenario, haciendo referencia a la canción "Panic Show", un icónico de la campaña de La Libertad Avanza, que identifica a su líder máximo como "el león". Además, agradeció tener una "verdadera congregación del pueblo judío en una semana" por los Juegos Macabeos, que se celebran cada cuatro años y que en esta ocasión se desarrollarán en Buenos Aires, desde este 28 de diciembre hasta el 5 de enero.

Milei, desde antes de convertirse en presidente, ya tenía una muy buena relación con la comunidad judía. Tan así que dos semanas antes de asumir viajó a Nueva York para visitar la tumba del rabino de Luvavitch, Menachem Mendel Schneerson. Otro ejemplo es la bendición que recibió del rabino David Pinto Shlita, una semana antes de su viaje a Estados Unidos. También tiene a su rabino de cabecera: Shimon Axel Wahnish, quien fue el elegido para ocupar la embajada de Argentina en Israel. Wahnish es un prestigioso miembro de la comunidad judeo marroquí que se convirtió en el guía espiritual del libertario, enseñándole la Tora al presidente.

Es así como hoy, Milei habló frente a un Movistar Arena repleto de atletas y familiares de 16 países y no pudo evitar referirse a las "fuerzas del cielo", la frase que se convirtió en un latiguillo para todos sus seguidores: "Para los que me conocen, saben que la historia de los Macabeos para mi es muy importante, muy relevante", explicó.

Mirá el video: Milei subió al escenario ovacionado por el público

"La historia de los Macabeos para mí es una de las más inspiradoras de las escrituras, eran los menos contra los muchos, los débiles contra los poderosos, pero vencieron porque la razón y la providencia divina estaban de su lado. Porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo", expresó Milei, mientras la gente comenzaba a aplaudir al unísono.

En ese sentido, en un momento se desvió de su discurso inicial para lanzar una chicana que el definió como un "aviso parroquial" contra aquellos que no creían en que él podría convertirse, junto a La Libertad Avanza, en presidente y Gobierno: "Recuerdo que cuando junto a Victoria Villarruel estábamos asumiendo como diputados (en 2021), me habían hecho una entrevista y el periodista me dijo 'pero que pueden hacer ustedes dos adentro de un grupo de 257'. Frente a ese momento, recuerdo que le respondí citando el libro de Macabeos, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y sin lugar a dudas las fuerzas del cielo probaron ser más fuertes, argumentó Milei, dando a entender que a pesar de las críticas y poca confianza que se tenía en su figura y su Gobierno, logró llegar al Sillón de Rivadavia con las fuerzas de los Macabeos.

Mirá el video: Milei saludó a los atletas argentinos de los Juegos Macabeos Panamericanos en el acto de inauguración

Otro tema que estuvo presente en su discurso fue el hecho de que Israel se encuentra en guerra con la organización terrorista Hamás desde el ataque del 7 de octubre hacia el territorio y los habitantes israelíes. En ese sentido, y sobre el final del discurso, el presidente le envió un "cariño sentido a todo el pueblo judío, en particular a quienes tienen familia o seres queridos cerca de la línea de combate". "Acompaño en este momento difícil y quiero ratificar mi compromiso inalterable con el Estado de Israel y con el pueblo judío en la lucha contra el terrorismo islámico", confirmó.

"Por La Paz y la libertad, Viva la libertad carajo", exclamó Milei para cerrar su discurso que tuvo como respuesta una multitud que gritaba "viva" en respuesta a su célebre frase.

Las declaraciones del presidente que condenan al terrorismo son un llamado de esperanza para toda la comunidad judía argentina, que espera que Hamás sea incluida en la lista de organizaciones terroristas. Sabrina Ajmechet, diputada nacional, escribió para navidad un posteo que le exigía al Gobierno que tome esa decisión y el presidente, a través de red social X (exTwitter) le respondió que estaban "trabajando en eso".

El presidente no permitió que el acto se convierta en un espacio para hablar sobre políticas de Estado actuales, en un contexto donde la oposición se queja del mega DNU que Milei anunció y de la ley ómnibus que envió al Congreso. A 18 días de asumir como mandatario de la Argentina, el presidente se enfrenta a un paro general confirmado de la CGT el 24 de enero y a un Congreso que ve con malos ojos las facultades que quiere atribuirse.

Acompañando al presidente se encontraba la vicepresidenta Victoria Villarruel y varios integrantes del Gabinete de ministros, como Patricia Bullrich, de Seguridad; Luis Petri, Defensa; Mariano Cúneo Libarona, de Justicia y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Algunas personalidades que acompañaron al presidente al acto inaugural.

Además, dijeron presente el jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri, su ministro de Seguridad Waldo Wolff y Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico porteño.

La edición XV de los Juegos Macabeos Panamericanos 2023 contará con la presencia de países como Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá, México, Colombia y Cuba. Aunque también participarán delegaciones que representan otros países fuera del continente, como Israel, Suiza, Zimbabwe, Reino Unido, Sudáfrica, Australia y Alemania.

Las sedes de los juegos serán los centros deportivos de la comunidad judía más grandes de Buenos Airea: el Náutico Hacoaj, Tigre; Sociedad Hebraica Argentina, Pilar y Cissab, en Tristán Suárez. Habrá 20 disciplinas compitiendo en simultáneo y cinco categorías de edad.