El particular posteo que dedicó Javier Milei a los que están en contra de la ley ómnibus

Javier Milei comentó y reposteó un hilo de la red social X en donde un periodista explica la ley ómnibus. La ley, oficialmente llamada "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", fue enviada durante la tarde del miércoles al Congreso. La misma tiene más de 600 artículos dispuestos en casi 300 páginas.

"Hilo imperdible", comentó Milei en relación con la publicación original. La misma comienza diciendo que "el Gobierno del presidente Javier Milei dice que todo lo que hace lo hace para que haya más libertad, para que los argentinos tengan más libertad", y sobre la libertad explicó que esta "permite desarrollar ideas propias para avanzar y mejorar: es una herramienta de uso personal para el progreso".

"En el uso de su propia libertad, los individuos progresan de acuerdo a la aceptación que su actividad reciba de la sociedad: el que descubra una actividad que la sociedad recompensa más, avanzará más y el que no avanzará menos", continuó. En esta línea afirmó que "cercenar la libertad es el camino más corto para igualar (igualar en la miseria, pero igualar al fin)". "El que no se banca que unos ciudadanos avancen más que otros pedirán que la libertad se cercene en nombre de la igualdad, porque “si yo no avanzo, vos tampoco", escribió el periodista Carlos Mira.

Luego de exponer los conceptos de libertad, Mira expresó que "sería interesante entonces que los que se oponen a las iniciativas del presidente Javier Milei expliquen por qué se oponen", y las razones posibles que dio son los de "el interés en que un privilegio propio no se corte", o "el interés en que un perjuicio ajeno se mantenga".

El comentario de Javier Milei sobre el tuit

Carlos Mira cerró con un fuerte mensaje: "seamos sinceros y llamemos a las cosas por su nombre: terminemos con la demagogia de la igualdad y de la justicia social y digamos que nos da en el forro de las bolas ver a nuestro vecino avanzar más rápido que nosotros y listo".