"Copy-paste": Alfredo Cornejo afirmó que Javier Milei copió algunas reformas de Mendoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunió esta mañana con su Gabinete para analizar el impacto de las medidas que incluyó Javier Milei en el proyecto de ley ómnibus que ingresó al Congreso el día de ayer. Si bien reconoce estar desconcertado por la estrategia política del presidente, admitió que en líneas generales está de acuerdo con la dirección a la que apuntan las medidas, pero aclaró que hay algunas que son negativas. También se jactó de que muchas modificaciones administrativas son un "copy paste" de medidas aplicadas en Mendoza.

"Como el DNU, son tan grandes que puede que nos falten mirar cosas. Acabamos de terminar una reunión de gabinete esta mañana y estamos analizando tanto el DNU como el paquete de leyes. En líneas generales tiene una dirección correcta. Hay un cambio de modelo económico que nosotros alentamos y la sociedad está pidiendo", aseguró Cornejo luego de participar en el acto de presentación de 140 nuevos policías y 63 penitenciarios.

Pero así como remarcó que hay cosas positivas, también dejó claro que hay otras que son claramente inconstitucionales. En ese sentido, puso énfasis en la imposibilidad de que el Congreso avance sobre la potestad de las provincias en materia de hidrocarburos. "Lo de hidrocarburos es claramente inconstitucional. Viola la Constitución provincial y nacional, que le da a las provincias la facultad única de conceder licencias petroleras. Yo no creo que el Congreso apruebe un proyecto de ese tipo, porque es claramente inconstitucional y si se aprueba será judicialmente revisable", sostuvo Alfredo Cornejo.

Cornejo realizó hoy una reunión de gabinete.

"Hay cosas que son rescatables y positivas. Otras que pueden tener sus críticas y otras que probablemente no pasen el Congreso. No lo sé. Son conjeturas. Pero hay cosas positivas y otras negativas", señaló el mandatario.

En cuanto a las cosas que destacan como "positivas" aclaró que es importante que se determine de dónde sacarán los recursos las provincias para instrumentarlos. "Hay muchas cosas que son positivas pero hay que ver cómo se ejecutan. Por ejemplo, en educación, se han metido con temas que yo señalaba en mi primer gobierno y en ese entonces el gobierno nacional no se animó a avanzar. La paritaria nacional, que daba buenas noticias pero las pagaba la provincia, generaba un piso mínimo de salario que cada vez era más alto en monto pero se devaluaba la moneda. Eso acható la pirámide salarial de la docencia. Si eso cambia es positivo, pero si se cambia sin recursos es negativo", explicó.

En la misma línea se refirió a la posibilidad de que se tomen exámenes a docentes cada cinco años o que todos los alumnos que egresan del secundario tengan que rendir un examen. "Exámenes cada 5 años a docente parece algo positivo. Examen al terminar el secundario parece positivo. Pero hay que ver quién va a pagar ese exámen. Es muy bueno un examen nivelador y lo mandan a hacer a las provincias ¿Con qué recursos? En líneas generales estoy a favor de ese tipo de cambios", sostuvo el jefe del Ejecutivo provincial.

Medidas copiadas

Cornejo no solo aseguró que están de acuerdo en líneas generales con las medidas que intenta impulsar Javier Milei, sino que incluso deslizó que algunas las están copiando de Mendoza. No solo en referencia al protocolo antipiquetes que comenzó a implementarse en CABA en estas dos semanas de gobierno. "No deberían preocuparnos las manifestaciones en democracia. Lo que nos preocupa es que sean violentas y perjudiquen a terceros. En Mendoza hace tiempo que tenemos acotadas las manifestaciones. En mi primer gobierno lo hicimos con un código de convivencia. Hoy el gobierno nacional está tomando muchas de las cosas que implementamos en Mendoza", afirmó Cornejo.

Cornejo junto a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Pero además de ello, señaló que dentro del paquete de leyes que impulsa Milei hay modificaciones del código administrativo nacional que parecen calcadas de las que se hicieron en la provincia durante su primer gobierno. Si ven las modificaciones en la ley ómnibus al Código Administrativo nacional, es copia y pega de las modificaciones del Código de Procedimientos Administrativos que hicimos en mi primer gobierno. Son copia y pega. Cosas que modificamos en 2017, 2018 y 2019 y que están siendo replicadas a nivel nacional en este proyecto", observó y reconoció que algunos profesionales de asesoría de gobierno y abogados han aportado ideas al proyecto nacional.

Preocupación en el sector vitivinícola

Cornejo también cuestionó la decisión de volver a cargar con retenciones las exportaciones vitivinícolas y aseguró que, a pesar de que la justificación tiene origen fiscal, el impacto en las arcas nacionales es mínimo. "Espero que el gobierno dé marcha atrás porque el beneficio fiscal -respecto a las retenciones del 4% que se aplicaron en 2023- son 30 millones de dólares y eso no es nada para el gobierno nacional. Si partimos de retenciones cero que dispuso Sergio Massa, son 60 millones de dólares. Es poco dinero", cuestionó Cornejo y marcó diferencias que existen entre productos como la soja y el vino.

"Si uno saca la cuenta y compara con la soja es una pésima decisión. La soja se vende en línea relativamente fácil. Es bastante más sencillo vender soja que vino. En el mercado del vino hay que sostener proveedores en otros lugares del mundo, además de ser un producto con alto valor agregado", advirtió.