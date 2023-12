Rodolfo Barra justificó el DNU y aseguró que el Congreso está interviniendo

El Gobierno nacional hizo oficial el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso desde este martes hasta el 31 de enero. La convocatoria se plasmó por medio del decreto 76/2023, publicado en esta madrugada en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo. El presidente Javier Milei volvió a reunir este 26 de diciembre al Gabinete nacional en la Casa de Gobierno tras la pausa por Navidad y luego de haber hecho la convocatoria al Congreso de la Nación.

Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y respaldó el Decreto de Necesidad de Urgencia que emitió el presidente Javier Milei y explicó el proceso que atravesaría en el Congreso. "El DNU aún no se va a discutir en extraordinarias y tampoco en el plenario como proyecto de ley, pero sí puede ser tratado el dictamen del plenario de cada una de las Cámaras, cerrado el dictamen de la Comisión Bicameral cuando ésta lo emita. El Congreso está interviniendo según lo que se construyó jurídicamente en la Constitución del 94' con esta relación entre el Ejecutivo y el Congreso en situaciones de emergencia que hacen que el Congreso intervenga cuando se producen estas situaciones. O sea, el Congreso está interviniendo todavía más rápido que como lo hubiese hecho con un proyecto de ley ordinaria", afirmó el mandatario.

El funcionario de Javier Milei repasó punto por punto los caminos que puede tomar el tratado del DNU: "Una vez que está sancionado un Decreto de Necesidad de Urgencia, el Poder Ejecutivo está obligado a enviarlo inmediatamente al Congreso. Un camino es que esto sea tratado primero en una Comisión Bicameral de análisis, la cuál estudia el DNU y emite un dictamen. Con ese dictamen cada Cámara, por separado, estudia el decreto y puede seguir o no seguir el dictamen. Entonces, si las dos Cámaras anulan el decreto, si emiten a su vez una decisión anulatoria del decreto, queda anulado y pierde todo vigor. Si las Cámaras guardan silencio o lo aprueban expresamente, el decreto sigue con su vigencia".

Javier Milei aguarda por la aprobación o anulación de su DNU.

"Otro camino, que en enero no se puede hacer en el Congreso y se va a tener que hacer cuando terminen las extraordinarias, es que si el Congreso quiere sancionar una ley que deroga el decreto, que puede ser derogatoria del decreto o modificatoria, esta modificación no puede hacerla en el trámite anterior por la Comisión Bicameral, tienen que aprobarla o anularla. Pero una ley en el Congreso puede modificar algunos artículos, entonces no necesita que haya un proyecto en el Ejecutivo, ahí hay una interpretación equivocada ya que no es cierto que el Congreso no intervenga, al contrario, el sistema ideado de la Constitución del 94' es que el DNU fuerza una intervención del Congreso mucho más activa que en la ordinaria. Esto es independientemente de que si el Poder Ejecutivo lo propone para tratar en extraordinarias o no, lo cuál lo podría haber hecho", aseguró.

Por último, Rodolfo Barra justificó el DNU: "Era importante que sea así por la urgencia, esto hubiera llevado muchos meses de trámite si hubiera sido a través de leyes puntuales en el Congreso. El Gobierno considera que está ante una situación muy grave de emergencia, y que para afrontarla necesita una estructuración global del sistema jurídico en lo que hace a los temas regulatorios. La Argentina padece una infinidad de regulaciones que ahorcan a la economía y provocan un mayor costo extraordinario que tiene su incidencia en la inflación y en el gasto público".

