Javier Milei se sumó a la moda libertaria con un mensaje provocador: qué posteó

Javier Milei compartió una imagen de la Casa Rosada con una bandera argentina con la frase "NO LA VEN", que fue repetida antes del posteo por los usuarios de X (exTwitter) que critican a los que se oponen a las medidas del Gobierno libertario.

"VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió como pie de foto el presidente tras subir ese posteo que se suma a la ola de publicaciones que los seguidores libertarios hicieron desde que Milei anunció el DNU 70/2023.

Los usuarios que siguen a Milei escriben "no la ven" cada vez que se encuentran con una persona detractora del Gobierno, que no se alinea con sus ideales. Es decir, la frase se utiliza para descalificar a los que no piensan como ellos.

La expresión comenzó como hashtag en la red social X (exTwitter) en el medio de los cacerolazos y protestas de la población por el DNU que anunció el miércoles pasado el presidente, que tiene como objetivo reformar el Estado, desregular la economía, derogar leyes como la Ley de Alquileres y modificar el Código Civil y Comercial, entre otras.

La foto de Milei, publicada vía X e Instagram.

Desde ese momento, no solo las personas que lo eligieron en las urnas publicaron fotos y videos con la frase, sino que también determinadas figuras del ámbito libertario, como el excandidato a jefe de Gobierno de CABA, Ramiro Marra, que publicaron más de una vez el ya "latiguillo" libertario para brindarle apoyo al León.

El mensaje de Marra vía X.

Otro ejemplo es Mariano Pérez, el creador del podcast "Break Point, punto de quiebre", y quien por su fanatismo logró tener una estrecha relación con Milei, también se sumó a la moda y mandó un saludo en el medio de las fiestas con la chicana: "Feliz navidad para todos los que no la ven", posteó.