Janina Ortiz fue citada para ser imputada, pero no se presentará: los motivos

La diputada provincial de La Unión Mendocina Janina Ortiz perdió sus fueros días atrás, luego de que la Cámara de Diputados aprobara de forma unánime, los pedidos de desafuero solicitados por dos fiscales que investigan a la exsecretaria de Gobierno de Las Heras por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones. De esta manera, la esposa del exintendente lasherino Daniel Orozco ya no cuenta con inmunidad procesal y se abrió la puerta para quedar imputada. Fue notificada para presentarse ante la Justicia este miércoles 27 de diciembre para su imputación formal, pero su abogada adelantó que no acudirá al Polo Judicial porque no han pasado los tres días hábiles correspondientes para apelar.

Los pedidos de desafuero contra Ortiz habían sido presentados en la Legislatura por el fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7, y por la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nº 32. Ambos magistrados están a cargo de dos causas en las que investigan presuntos delitos cometidos por la actual legisladora mientras se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Las Heras.

D’ Amore lleva adelante una investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública” en la cual se señala a la exsecretaria de Gobierno lasherina como presunta coautora por el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra. En esa causa ya están imputados el exintendente Orozco y varios exfuncionarios municipales. El otro proceso está vinculado a una acusación de coacciones contra Ortiz realizada por una empleada municipal, quien denunció que la exsecretaria de Gobierno la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y obtener información sensible.

La citación de la Justicia es para este miércoles 27 de diciembre a las 9:00hs. No obstante, María Elena Quintero -defensora de Ortiz- comentó que no se presentará y que la imputación no tendrá lugar. En diálogo con MDZ, Quintero comentó que "lo que pasa con Janina es una demostración de la Justicia utilizada con fines políticos. Tienen que respetar la ley procesal". En ese orden, argumentó: "Presenté la nulidad del avoque que resolvió la juez de Garantía Dolores Ramón el 21 de diciembre. Es una Resolución apelable. No se puede ejecutar la Resolución judicial hasta tanto no esté resuelta la vía recursiva. Teniendo el plazo para apelar, la citaron igual. El Código dice que no se puede ejecutar la orden si la Resolución no está firme. Tengo tres días hábiles para apelar y el plazo se vence mañana".

"No la pueden citar porque las causas no están en condiciones. Ella no está incumpliendo la orden judicial, sino que impide que le violen los derechos. Janina quiere ir, pero yo como defensora no se le permito", agregó.

Al no efectuarse la imputación formal, es casi un hecho que el caso Janina Ortiz continúe su vía recién en febrero, considerando que en enero hay feria judicial.