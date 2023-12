Aníbal Fernández liquidó a La Cámpora y aseguró que "el kirchnerismo está agotado"

La derrota electoral del peronismo y su posterior salida del poder dejó heridas abiertas dentro de la interna, mientras que el nuevo rol que adoptará el kirchnerismo dentro del histórico partido ya está en discusión.

Esa fue la mirada que compartió Aníbal Fernández, quien disparó contra La Cámpora, comandada por Máximo Kirchner, al afirmar que hubo gente de la agrupación que "sacó ventaja de la política de una manera absolutamente bochornosa".

"Eso hay que enfrentarlo y sacarlo definitivamente del movimiento”, sostuvo y, sin mencionarlo, pareció dirigir sus críticas contra el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner.

“No sé si (hablar de) corrupción, pero hay gente que ha sacado ventaja por su cercanía con Cristina (Kirchner) y después no ha hecho absolutamente nada, no tiene trascendencia. Andan por la vida con un discursito colgado al hombro. No hay elementos que me digan estos tipos laburan como perros, ninguno”, insistió.

Durante la entrevista que realizó al canal de YouTube del abogado Leopoldo Pérez Obregón, Fernández también adelantó un posible enfrentamiento entre el peronismo clásico y La Cámpora para disputarse un rol central opositor al gobierno de Javier Milei.

No obstante, el exfuncionario añadió: "Me parece que el kirchnerismo como expresión está agotado; está usando ropas del peronismo que tiene que restituirlas”.

Asimismo, fue fulminante cuando fue consultado por la juventud que ahora parece cercana al presidente. “Hay una organización de jóvenes no tan jóvenes, porque a la edad que tienen ellos yo ya tenía dos carreras universitarias, que no son tan jóvenes y ni siquiera son cuadros políticos, no les asigno respeto a ninguna de esas acciones”.

"No representan a los jóvenes quienes a la sombra de Néstor y Cristina han formado una organización que solo se satisface a sí misma, lo único que hace es conseguirle conchabo a sus amigos, le ha hecho mucho daño al peronismo y al país", sentenció.