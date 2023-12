Lilia Lemoine responsabilizó al kirchnerismo por los ataques que sufrió: "Están enojados y dolidos"

La diputada nacional por Buenos Aires Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) culpó al kirchnerismo luego de los ataques verbales que recibió en la vía pública y dijo que están "enojados y dolidos" tras haber perdido el Gobierno.

"Entiendo muy bien que pasamos una situación difícil y quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos", comentó en redes sociales la diputada oficialista. "Si me quieren gritar, increparme o decirme lo que piensan estoy más que dispuesta a escucharlos porque sé que sienten miedo pero... violencia y amenazas no", subrayó.

Tras el ataque que sufrió en el barrio porteño de Villa Urquiza, comentó: "Que se termine la Argentina de culpar a la víctima". Esto solo me da más ganas de trabajar por NUESTRO PAÍS". "Vamos a salir adelante. Seamos libres, lo demás no importa", concluyó su extenso posteo.

En la publicación, Lemoine mostró el estado de su teléfono al tiempo que agradeció al personal de salud del Hospital Pirovano y la Policía del lugar. Minutos después y luego de las interacciones de la comunidad tuitera, Lemoine agregó: "Mi (celular) S20 quedó como el oficial Murphy... la fuerza que hizo el vago para partirlo así... y para dejarme la parte con las tarjetas de memoria...un torpe genio del mal".

La diputada nacional responsabilizó al kirchnerismo por los ataques que sufrió en la vía pública. Crédito: MDZ

La brutal agresión contra Lilia Lemoine

La diputada nacional fue agredida por una pareja en el barrio porteño de Villa Urquiza debido a su "procedencia política", por lo que la Policía de la Ciudad labró actuaciones por "amenazas y daños".

Lemoine "caminaba por la calle Nahuel Huapi al 5200 y fue sorprendida por una pareja que comenzó a insultarla por su procedencia política", informó la Policía porteña, que detalló que a la legisladora "la increparon por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)" anunciado por el presidente Javier Milei el miércoles pasado.

El hecho, según se informó, sucedió ayer: "Ingresó un llamado al 911 a las 19 horas denunciando una incidencia con la diputada Lemoine, a quien la habían agredido", indicó la Policía de la Ciudad.

La Policía porteña reportó que entonces Lemoine "sacó el teléfono para grabar" a la pareja "y le pegaron en la mano, le sacaron el celular y lo tiraron a los metros". En el momento en que la diputada sacó su celular, una de las dos personas "le propinó una cachetada, mientras que la mujer que lo acompañaba le arrebató el dispositivo para luego darse a la fuga".