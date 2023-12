Walter Bento recibió otro cachetazo de la Justicia y pasará las fiestas preso

El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza resolvió rechazar el pedido que había elevado la defensa de Walter Bento y de esa forma, el exjuez no podrá obtener el beneficio de la prisión domiciliaria por lo que pasará las fiestas preso en la cárcel de Cacheuta. "Se rechaza el pedido de sustitución de la medida de coerción de prisión preventiva dispuesta a Walter Ricardo Bento por la de detención domiciliaria", indica el fallo de la Justicia.

En concreto, el pedido había sido presentado por los abogados de Bento, Mariano Fragueiro y Felipe Salvarezza, quienes solicitaron la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, por otra que resulte menos gravosa, atendiendo a las indicadas en el catálogo del art. 210 del Código Procesal Penal Federal.

"En sustancia, argumentaron que su hijo Facundo Bento, habría experimentado un grave retroceso en su situación de salud. Que el joven tiene veintinueve (29) años, no se trasladaría por sus propios medios, no habla y no logra entender los motivos por los que no puede ver a su padre. Que no sería suficiente con la asistencia que le brinda su madre y el pedido se sustenta no solo en razones legales sino - esencialmente- humanitarias. Expresaron que la separación de Facundo de su padre, le ha generado un preocupante estado de irritación y constante crisis nerviosa, que se manifiesta en episodios violentos que incluyen mordidas o golpes y que son imposibles de contener para su madre, ya que Facundo la dobla en peso y altura. Agregaron que amén de no ser convivientes, sus hermanos tampoco logran apaciguar estos episodios, que desde que perdió´ contacto con su padre se han tornado cada vez más frecuentes", argumentaron en su pedido de domiciliaria los defensores del exjuez sobre uno de sus hijos, quien padece de una discapacidad.

Afirmaron que desde que no convive con su padre, Facundo Bento ha sufrido "un importante retroceso en su vida cotidiana, ha regresado a usar pañales, ya que, sin su ayuda, su madre no puede conducirlo al baño". Se encuentra impedido de salir de su domicilio, toda vez que Marta Boiza tampoco tiene la fuerza necesaria para subirlo al auto sin colaboración de terceros, dijo la defensa.

El destituido juez se encuentra preso desde el 8 de noviembre tras realizarse el juicio político. Allí se definió que su hijo Facundo tuviera la excepción y la obra social siguiera prestándole el servicio. Pero las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira indicaron que los cargos son tan graves que la pena podría llegar hasta los 50 años de prisión si se probaran. Las magistradas indicaron también que los otros dos hijos de Bento pueden formar parte de los cuidados de su hermano.

Los motivos por los que le rechazaron el pedido de domiciliaria a Bento

La Justicia indicó, entre otros motivos, que: "Cabe aclarar que el tribunal no desconoce que, con la detención de Walter Bento, la madre puede encontrarse actualmente agobiada con la tarea de cuidado. Pero la experiencia demuestra que eso es lo que de ordinario acontece en la mayoría de los casos en los que la dinámica familiar se ve impactada ante la ausencia intempestiva de alguno de sus miembros, sea por estar privado de la libertad o por cualquier otra razón".

"De otro lado, surge de los informes personales elaborados por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación e incorporados a la causa, que tanto Walter Bento como Marta Boiza poseen familia ampliada o extensa, lo que permite inferir que habría otros colaboradores. Circunstancia que se puede deducir también del hecho que ambos padres trabajaban en el Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza desde hacía años, lo que evidencia que no siempre ha sido imprescindible la presencia permanente de los progenitores. Incluso, a estar al contenido de la información vertida en el requerimiento de elevación a juicio, el grupo familiar habría realizado viajes al exterior, por varios días, sin que Facundo fuera de la partida".