Una exdiputada kirchnerista advirtió que "el DNU es en detrimento del derecho de los trabajadores"

El "mega decreto" que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional ha causado un fuerte impacto en los diferentes sectores de la sociedad. El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos implica una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y propone un "plan de estabilización de shock". Entre las medidas se encuentra la modernización de leyes laborales y la modificación de diferentes puntos en materia de trabajo y empleo.

Marisa Uceda, exdiputada nacional kirchnerista, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó cómo estas modificaciones afectarán a los trabajadores y trabajadoras del país. "Todavía no encuentro ninguna urgencia ni ninguna necesidad para semejante instrumento que reforma completamente el Estado. Pero lo más grave es que todavía no encuentro una sola medida que beneficie a los trabajadores, todo lo contrario", comenzó opinando.

La antigua legisladora advirtió que "el DNU apunta a precarizar la relación laboral porque alienta la evasión al momento de eliminar las sanciones para empleadores que tienen trabajadores no registrados. Alienta la evasión cuando también fomenta que las trabajadoras de casas particulares no sean registradas. La baja de las indemnizaciones también es muy grave, el contrato laboral no deja de ser un contrato, cuando uno incumple un contrato nadie duda de que se debe incurrir en una reparación, sobre todo si ese incumplimiento genera un daño y si ese incumplimiento no está justificado. Cuando el despido es injustificado, hay un incumplimiento de una de las partes que genera un hecho dañoso gravísimo en la otra, de allí la naturaleza de la indemnización. Limitarla en su monto, pero además devaluarla estableciendo por ley el pago hasta 12 cuotas, es en detrimento del derecho de los trabajadores".

Otro punto que le llamó la atención es el tema del período de prueba que propone el DNU: "Es un escándalo, esa es la propuesta de empleo joven de Javier Milei, que los pibes puedan pasar ocho meses en un trabajo sin lograr la estabilidad relativa que tiene la relación laboral y que puedan ser despedidos sin ninguna causa y tener que volver a iniciar en otro lugar. La justificación que él dio es que en ocho meses uno se encariña más, entonces hay menos posibilidades de despido".

El nuevo presidente de la Nación comenzó a tomar fuertes medidas.

Dentro de las modificaciones que inciden en materia laboral, Marisa Uceda comentó que "estoy absolutamente de acuerdo con que la ley de contrato de trabajo necesita ser reformulada. Uno puede reformar la ley de contrato de trabajo cumpliendo con principios constitucionales e internacionales de progresividad, esto significa que la ley vigente no puede ser reformada en detrimento de derechos ya adquiridos, sino mejorando esos derechos".

"Esto es lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales con respecto a los derechos laborales. La ley actual no contempla un montón de relaciones laborales, por ejemplo, la tasa de desocupación no alcanza el 6%, por eso tampoco veo la emergencia ni la urgencia. También hay que incluir en la ley de contrato de trabajo las nuevas formas laborales, como por ejemplo las que son a través de aplicaciones", agregó.

Por último, se refirió a qué puede pasar dentro del Congreso de la Nación cuando se trate el nuevo DNU: "Una reforma de este tamaño, y con lo que apunta, debe ser generada con consenso porque si no enfrenta a lo que posiblemente pueda pasar en Diputados. Ya se han accedido los responsables fundamentales de cada bloque a través de un comunicado, tanto Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y la Izquierda. A mí los números del oficialismo no me dan, sé que Javier Milei tiene 38 diputados propios y tiene prestados un par, pero no sé si alcanzan los números necesarios. De todas maneras, todavía tiene tiempo de reflexionar y de querer gobernar conforme a la República. Lo que estamos viendo es un cambio de reglas grave al sistema institucional".

Escuchá la nota completa