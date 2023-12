Piquetes: el gobernador que se diferenció de Patricia Bullrich y arma su propio protocolo para evitar bloqueos en empresas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a distanciarse de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el protocolo "antipiquetes" que implementó en Buenos Aires, aseguró que los hechos de violencia que ocurrieron el jueves en Córdoba le "dolieron" y apuntó que "la protesta social no se debe reprimir, siempre y cuando no crucen los límites".

En medio de la polémica por el DNU que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei, que encontró al mandatario de Santa Fe con más críticas que apoyos, principalmente por la forma en la que se llevó adelante, esto es, evitando la discusión en el Congreso de la Nación, Pullaro se refirió a la situación de tensión social.

"En Santa Fe a nadie le va a faltar comida", dijo el gobernador en rueda de prensa al finalizar un encuentro con representantes de la Unión Industrial alarmados por los alcances del decreto de Milei. El mandatario intentó llevarles tranquilidad respecto a la defensa de los intereses de los santafesinos y el rechazo a las retenciones, pedido que dejó claro esta semana cuando visitó al libertario en Casa Rosada.

En relación a los reclamos sociales que se trasladan a las calles, Maximiliano Pullaro aseguró que "en lo personal me dolió mucho lo que pasó en Córdoba. Que se reprima una protesta me dolió sinceramente", dijo en relación a los hechos del jueves por la noche. "La protesta social no se debe reprimir, siempre y cuando no crucen los límites; quiero decir, que no haya destrucción, que se respete el tránsito, el orden. Si eso es así, nosotros bajo ningún concepto vamos a reprimir", y se desmarcó de su par cordobés, Martín Llaryora.

Y agregó: "Cuando hay desbordes el uso de la fuerza está legitimado y la vamos a utilizar. No voy a permitir que me corten la autopista, la circunvalación, que me bloqueen empresas, el puerto porque eso trae mayores problemas", indicó el gobernador.

A diferencia de Patricia Bullrich que planteo el criterio de mano dura frente a las protestas, Pullaro entiende que hay que aplicar la razonabilidad al momento de utilizar la fuerza pública en un reclamo social para que la situación no termine siendo más grave. "Hay cosas que, en una Argentina en crisis, lamentablemente, no es lo que yo haría, se actúa de manera responsable y sensata, si hay 10 mil personas en una manifestación no se puede pedirles que no corten la calle. Tenes que trabajar para ordenar, para que en el marco del respeto, se pueda circular y el que quiera manifestar. Tiene que haber racionalidad", enfatizó.

La diferencia entre la ministra y el gobernador llegó momentos después de que Bullrich visitara Santa Fe acompañada por cientos de efectivos de Gendarmería en el marco del "Plan Bandera" que busca bajar la violencia en Rosario y combatir las bandas narcocriminales.

Días atrás el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que la provincia no adherirá al protocolo antipiquetes que lanzó Bullrich y adelantó que trabajan en la elaboración de uno propio. Según señaló será con la colaboración de otros ministerios y hasta con la aprobación de la Justicia.

En el Ministerio de Seguridad entienden que el protocolo que se establezca y ponga en funcionamiento tiene que ser de aplicación gradual, con un uso progresivo de la fuerza pública, evitando daños mayores, pero que también apunte a regular la entidad de la protesta en curso.