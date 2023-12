La Corte rechazó tratar dos planteos por la reforma constitucional de Jujuy

La Corte Suprema de Justicia rechazó tratar dos causas judiciales contra la reforma constitucional de Jujuy por falta de competencia en la causa, la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlo Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti figuran en el dictamen del Procurador General de la Nación y en los argumentos que tuvieron para avalar esa decisión, que no tratara los planteos de organizaciones sociales que creen inconstitucional la reforma y exigen una nulidad.

Con fecha de ayer, 21 de diciembre, el máximo tribunal determinó que las causas "son ajenas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y que se disponga la remisión "de las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy".

Las causas que fueron rechazadas son dos. La primera fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogadas y Abogados url Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio - Jujuy, Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, Comunidad Aborigen de Aguas Blancas y Comunidad Aborigen El Angosto. Estas organizaciones promovieron "acción de amparo contra la provincia (Jujuy) para que se declare que el artículo 67, inciso 4 de la Constitución local es inconstitucional por contradecir mis derechos y garantías contenidos en una serie de artículos de la Constitucional Nacional así como también principios de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos".

El artículo cuestionado, según las organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, afecta de manera directa el ejercicio de la protesta social. Según la página web del CELS: "Con la excusa de regular la 'paz social' y la 'convivencia democrática', la reforma constitucional introdujo en el artículo 64, inciso 4, la prohibición de cortes de calles, de rutas, o cualquier otra acción que pueda afectar la libre circulación de las personas. Esta regulación implica una negación de una de las formas que existen para el ejercicio del derecho a la protesta social, sobre todo, la que ejercen aquellos sectores sociales de la provincia de Jujuy que reclaman por los derechos humanos, como reivindicaciones territoriales, sindicales o ambientales. Este tipo de respuestas legales ubica a quienes protestan en un lugar de estigmatización, de constante amenaza o sujetos a procesos o mecanismos de criminalización".

En respuesta a esto, el Procurador General de la Nación interino recordó que "como ya indicó al Tribunal, si a través de la jurisdicción originaria se pudiesen juzgar tales casos vinculados con actos de poderes públicos provinciales, con relación a los cuales, en ejercicio de los deberes y facultades administrativas provinciales, las autoridades han hecho una determinada aplicación de la legislación común, se establecería una inadmisible subordinación de aquellas con respecto al Gobierno central, en desmedro de las autonomías locales que constituyen la esencia del sistema federal de Gobierno adoptado por nuestra Constitución".

Lo que determinó la Corte, rechazó tratar los dos planteos por falta de competencia.

Es decir, determinó que la Justicia provincial trate el asunto, ya que la Corte no podía tomarse ese atrevimiento y "pasar por encima" a las autoridades locales. El Procurador se basó en el artículo 117 de la Constitución Nacional que establece la Corte se ejercerá su competencia "originaria y exclusiva" y no casos no previstos.

Algo similar ocurrió con la otra causa, impulsada por "un grupo de personas domiciliadas en la ciudad de San Salvador de Jujuy" que apelaron a sus carácter de agraviados por la reforma constitucional y exigieron la nulidad del proceso de reforma, la incostitucionalidad de la nueva Constitución y una cautelar para que se suspenda la aplicación de más de 50 artículos de la local.

La justificación de la Corte de por qué rechaza el tratamiento del planteo fue parecido a la antes mencionada: "No es competencia originaria de la Corte aquellas causas en las que se debaten cuestiones de índole local, que traigan aparejadas la necesidad de hacer mérito de ellas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturales o el examen o revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades federales".

"La cuestión a resolver se relacionada preliminarmente con el procedimiento jurídico político referido a la modificación de la Constitución provinciales, es decir, un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimento dentro del ámbito local", destacó el Procurador y los jueces hicieron lugar a ese dictamen.

La polémica por la reforma de la Constitución de Jujuy comenzó a principios de este año 2023, cuando la Honorable Convención Constituyente de la Provincia de Jujuy aprobó por el voto unánime de 41 convencionales la reforma parcial de la Constitución. El nuevo texto, entonces incluye las siguientes medidas:

Una sola reelección para diputados, intendentes y concejales igual que en el caso de la elección del gobernador.

Prohibición de la ley de lemas que distorsiona la voluntad popular.

Eliminación de los fueros de la política.

Más deberes para los funcionarios públicos.

Terminar con los indultos para casos de corrupción y femicidios.

Consejo de la Magistratura: Se elimina la posibilidad de elección a dedo de jueces y fiscales.

El poder judicial está a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y no se cambian sus miembros.

Auditoría General de la Provincia para fortalecer el control del gasto público y la rendición de cuentas.

Autonomía de los fiscales para investigar delitos con independencia.

Juicio por jurados: Los y las jujeñas participarán en el Poder Judicial en forma directa, dictando sentencias en casos de delitos graves.

Nuevos derechos: regulación del tema de la inteligencia artificial, el derecho a la inclusión digital, la prohibición del maltrato animal, el derecho a la paridad de género, fortalecimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Creación del Consejo provincial de la Mujer y la Diversidad para garantizar la igualdad de género y seguir combatiendo la violencia.

Derecho de reunión y manifestación: queda asegurado que todos los habitantes de la Provincia y sin permiso previo, el derecho de reunión y de manifestación cuando sean pacíficos y sin armas.

Este año, en Jujuy, no solo hubo acciones legales contra al reforma, sino que también sufrió cortes y manifestaciones violentas, represión y hasta un acampe que terminó en la Casa de Jujuy, en pleno centro porteño.