Bartolomé Abdala apuntó contra los cacerolazos: qué dijo

Bartolomé Abdala, el presidente provisional de la Cámara de senadores, habló sobre la oposición que recibió el DNU que presentó el miércoles pasado el presidente Javier Milei y determinó que la gente debería haber esperado para salir a las calles con los cacerolazos ni siquiera esperaron que transiten los días con el decreto.

"Somos muy respetuosos de las disidencias, muy conscientes de que si bien nos votó el 56% de la población, hay un 46% que no nos acompañó", dijo Abdala para aclarar que no toda la sociedad está conforme con las medidas que incluye el DNU, en donde se encuentran la derogación de varias leyes y modificación de otras. También confirmó que el Gobierno cree y entiende que los cacerolazos vienen de la gente que no los votó por "ser tan próximos a estas medidas".

A pesar de ello, Abdala confesó que le parece "rápido salir con cacerolazos cuando es una nueva fuerzan (LLA) que está cumpliendo con lo que se dijo". "Creo que deberían mínimamente esperar que transitemos estos días y luego plantear disidencias", detalló en diálogo con Radio La Red.

Además, advirtió que "ya no estamos en campaña" y que esas épocas terminaron. Es decir, son Gobierno y la gente no esperó a ver cómo actuaban y desarrollaban las medidas que impulsa el DNU.

Abdala, el libertario habló sobre la situación social tras la publicación del DNU.

Las declaraciones del presidente provisional se dan luego de dos noches seguidas en donde la gente que está en contra del DNU se reunió en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y sobre todo frente al Congreso de la Nación para reclamar por le ajuste y las medidas del decreto de necesidad y urgencia que incluye, entre otras, la derogación de la Ley de Alquileres, la privatización de empresas estatales, reforma del Código Civil y Comercial y desregulación de la economía.