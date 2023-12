Manuel Adorni sobre el DNU: "No entiendo en dónde esto pueda traer un perjuicio para algún ciudadano"

El vocero del presidente, Manuel Adorni, dio su habitual conferencia de prensa y defendió el DNU anunciado por el Gobierno anoche. En esta línea, al ser consultado por el enojo de cierta parte de la población por las nuevas medidas y que tildaba de casta la gestión Milei, sostuvo que "No entiendo en donde esto pueda traer un perjuicio para algún ciudadano".

E insistió: "Entendemos (en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia) que es uno de los tantos puntapiés para darle más libertad a la gente y a las empresas. No se debe meter el Estado".

"La política no puede dirigir nuestras vidas. Esto de andar creyendo que uno va al supermercado y el Estado te tiene que marcar determinadas cuestiones para ver si no tenés la lucidez suficiente para saber lo que vas a buscar… Eso no puede pasar más, las decisiones tienen que ser de los individuos", agregó Adorni de manera tajante.

Al ser consultado por los cacerolazos de anoche en Ciudad de Buenos Aires, el funcionario le bajó el tenor a lo sucedido y aseguró que "no fueron manifestaciones, sino una simple expresión de desacuerdo".

En este orden, se mostró firme y en varios puntos de la conferencia apuntó a los argentinos que rechazaron de lleno el DNU apenas se lo difundió: "No estaban al tanto (de lo que se había decretado). No llegaron a interiorizarse de la filosofía de este decreto".

Al final de la conferencia y ante la repregunta de hasta cuándo duraría la luna de miel entre el Presidente y la clase media, Adorni evitó referirse al respecto y dijo que "el análisis político escapa a su función".

Mirá la conferencia de prensa completa