Las dudas del Gobierno de Alfredo Cornejo sobre "la bomba desreguladora necesaria" que generó Javier Milei

El extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei es el principal tema de agenda pública de todo el país por los cambios que genera. En el gobierno de Alfredo Cornejo toman con cautela el asunto, mientras leen y lo consideran, a primera vista, como "una bomba desreguladora necesaria". La anulación de la figura del Congreso nacional para discutir en profundidad la derogación de centenares de normas vigentes es un tema que preocupa en la Casa de Gobierno provincial y anticipan además, que algunos puntos del DNU pueden ser negativos.

El DNU tiene 83 páginas y abarca de los temas más variados, especialmente la derogación de normas vigentes como la ley de alquileres, de manejo del fuego, la transformación de las empresas del estado en sociedades anónimas, entre otros puntos. Es por eso que tener una opinión precisa sobre cada punto, en especial si se trata de un gobierno provincial, llevará al menos un tiempo. Así lo ven en el cuarto piso de Casa de Gobierno, desde donde ya tenían bajo análisis las primeras medidas del Presidente.

Pero, según pudo saber MDZ, en la calle Peltier, ya evalúan el DNU presidencial y lo describen con una expresión contundente: "una bomba desreguladora necesaria", en alusión a la quita de procedimientos establecidos para muchas actividades económicas que desde ahora Milei pretende dejar en manos del mercado o de los particulares. Pero utilizan la palabra bomba, para darle sentido a la magnitud de lo planteado por el presidente porque para el Gobierno de Cornejo se trata de un cambio de modelo económico. En ese sentido, hacen un guiño a la Nación ya que creen que en general "es necesario".

La cadena nacional de Javier Milei

Sin embargo hay incógnitas sobre la letra chica, que están estudiando y anticipan que seguramente "mucho de lo planteado será malo" y esos puntos se reflejarán en el corto plazo en opiniones que sean públicas por parte de funcionarios provinciales, o en gestiones que se hagan ante la Nación para cambiar lo que no estén de acuerdo o si verifican que hay puntos que perjudiquen a la provincia de Mendoza.

Por otro lado, el principal tema que genera dudas es que el Congreso no pueda discutir la cantidad de leyes que el DNU deroga. El sí o no que tiene que decir el Poder Legislativo al extenso texto incomoda al gobierno de Cornejo. Milei no tiene mayoría en el Poder Legislativo y demanda apoyo. Pero ahora obvió por completo a ese Poder.