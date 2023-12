Javier Milei puso primera con un DNU que pone en shock a la política

Todos se lo veían venir pero pocos se imaginaban la magnitud y el alcance. Javier Milei volvió a demostrar que si algo no le falta es la osadía para avanzar en el camino que viene argumentando en los pocos años que lleva como figura relevante en la política argentina. El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que presentó este miércoles afecta áreas muy diversas de la vida social y económica del país, y ya generó un shock en el mundo político y empresarial.

Desde que ganó la Presidencia, una pregunta recurrente es si Milei tendrá la fuerza política para avanzar con su proyecto. Este mega DNU apuesta a jugar con el fuego de esa debilidad. "Vamos a sacar por decreto todo lo que no necesite pasar por el Congreso", anticipaban esta semana desde la Casa Rosada. En la formalidad es correcto: el Presidente tiene prohibido legislar en materia penal, tributaria y electoral. Pero eso no quiere decir, sin embargo, que sea gratuito políticamente que modifique unas 300 leyes sin previo debate parlamentario.

Sobre todo cuando ya le anticipás al Congreso que también vas a mandar un paquete de leyes para que se debatan en sesiones extraordinarias. La reacción opositora será ineludible: que se debata todo junto. La decisión de Milei parece estar clara. Pone sobre la mesa su propuesta, su modelo de país. Y ahora empezarán las negociaciones. ¿El DNU quedará intacto? El Congreso no puede modificarlo, puede aceptarlo o rechazarlo. Solo el propio presidente podría hacer cambios. O, en última instancia, la Justicia puede declarar su inconstitucionalidad, total o parcial. Final abierto.

La decisión de Milei dejó al mundo político, sindical y empresarial en shock. Muchas de las cosas que firmó, ya las venía planteando. La gran mayoría se pensó que las iba a mandar al Congreso en la famosa ley ómnibus, que ya no será tal. Y llegó a advertir que si no se las aprobaban iba a gobernar por decreto. Cambió el orden de los factores: primero te gobierno por decreto, después te negocio. Habrá que ver si la estrategia es parte de una obra maestra de la política o termina siendo un error amateur que deje rengo a su gobierno a los pocos días de empezar.

Un antecedente se le vino a la cabeza a más de uno cuando escuchó la cadena nacional y empezó a leer el DNU. Mauricio Macri designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto cuando llevaba apenas 4 días en el poder. Finalmente lo bajó, pero consiguió que los dos sean aprobados por un Senado en el que estaba en franca minoría.

El DNU de Milei tiene una ensalada de cosas adentro. En la vida cotidiana son pocas las cosas que ya se sabe que van a afectar como para haber justificado la reacción "espontánea" de los nuevos caceroleros. Derogó el decreto de Alberto Fernández que le ponía un límite al aumento de las prepagas hasta determinado ingreso, lo que aventura un aumento de la medicina privada. Avanzó en una profunda reforma laboral, tocando puntos que generarán mucha controversia como la extensión del período de prueba a 8 meses, pero sin afectar las indemnizaciones. Derogó la ley de Alquileres, aunque la anterior ninguna solución le estaba dando a los inquilinos.

Los manifestantes llegaron por la noche al Congreso con consignas anti Milei y anti Macri. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

La mayoría de los títulos, capítulos y artículos en los que se divide el DNU, en cambio, tocan de lleno otros intereses. Los de laboratorios, sindicatos, prepagas, empresas de turismo, o titulares de registros automotor, entre otros. Deroga los regímenes existentes en sectores como el vitivinícola, algodonero, yerbatero o azucarero. Libera los cielos para la industria aerocomercial, da vuelta el código aduanero, liberaliza al sector energético y habilita el bimonetarismo. Avanza en posibles privatizaciones o liquidaciones de empresas del Estado y le permite a los clubes transformarse (si quieren) en Sociedades Anónimas Deportivas.

Es un DNU con muchos cambios que afectan de raíz la estructura económica de la Argentina. Donde hay varios sectores que ganan y pierden a la vez. Por eso el shock político y empresarial recién ha comenzado, y las reacciones más concretas empezarán a surgir en las próximas horas. Y la suerte de la criatura que gestó Milei se empezará a definir.

Con las medidas económicas de shock, el Presidente no titubeó en ir a fondo y plantear el ajuste más fuerte que se recuerde. La implementación fina dirá si lo logra o tiene que perder algunos puntos en el camino. Mismo sentido corre para el DNU. Milei va por todo, aunque no lo consiga y se quede solo con una parte. Su objetivo está claro: dar vuelta la taba lo más rápido posible. Su proyecto es de shock o no es nada, porque en la negociación extensa tiene todas las de perder. ¿Podrá?