Federico Sturzenegger defendió el DNU de Javier Milei y ratificó que su plan es "anti casta"

Federico Sturzenegger, asesor de Javier Milei y gestor del DNU de desregulación de la economía que fue anunciado el miércoles, confirmó que el paquete de reformas "es solo el comienzo" de un conjunto de otras medidas.

Además, ratificó que el plan de Milei es "anti casta" y aseguró que el presidente tiene la "valentía de modificar cosas que nadie se había animado a tocar en 50 años".

"El DNU es un pedacito de las reformas", ratificó el economista, aunque aclaró que las próximas medidas no serán más decretos sino "proyectos de ley". "Lo que hemos hecho es tratar de dar más libertad y más competencia", resaltó.

En diálogo por LN+, el extitular del Banco Central resaltó cuál es la reforma más importante dentro del texto: la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial.

"Es un shock de libertad", destacó y agregó: "Si nos retrotraemos al concepto liberal de Vélez Sarsfield, estaba muy claro que lo que primaba era la voluntad de las partes para ponerse de acuerdo".

Federico Sturzenegger, asesor de Javier Milei y gestor del DNU de desregulación de la economía. Foto: Noticias Argentinas

Actualmente, el artículo al que hizo alusión el economista sostiene que “las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”.

"Lo que quisimos fue volver a recuperar ese espíritu liberal. Tenemos tres ejes: las desregulaciones, un shock de libertad y componente anti casta", expresó.

Por otro lado, Sturzenegger fue consultado acerca del cacerolazo que hubo en la noche del miércoles en la ciudad de Buenos Aires y otras localidades del país.

"No sé cómo leyeron tan rápido el DNU", ironizó y sostuvo que la reacción no fue contra el decreto "sino contra Milei". "Este decreto favorece a la gente. No escuche este debate con otros DNU. ¿Por qué no hubo la misma discusión cuando Alberto con un decreto dejó a los chicos encerrados?", sentenció.