El motivo por el que un intendente de La Cámpora fulminó a su antecesor del PJ

Damián Selci, intendente de Hurlingham y referente de La Cámpora, culpó a su antecesor, Juan Zabaleta, por la delicada situación económica que posee el municipio.

Fue mediante un comunicado que compartió el jueves por la tarde, donde el mandatario local advirtió sobre una "extrema debilidad de las cuentas municipales" producto "de la anterior gestión", en alusión al exministro de Desarrollo Social.

Asimismo, Selci también señaló que apenas logró pagar el aguinaldo estatal pero agregó que no podrá abonar los sueldos del mes de diciembre, por lo que solicitará ayuda al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El comunicado de Selci

"Por la extrema debilidad de las cuentas municipales que se heredan de la anterior gestión, y que incluyen una deuda de $1.800 millones de pesos, al realizar esta erogación el Municipio se ha quedado sin dinero para afrontar el pago de sueldos del mes, que conforme la norma se abona el último día hábil de diciembre", expresó en el escrito.

Asimismo, informó que “tampoco quedan recursos para el pago de servicios esenciales como seguridad, insumos hospitalarios, ambulancias, medicamentos y mantenimiento de espacio público”.

Zabaleta tomó el guante ante las acusaciones y salió con los tapones de punta contra su sucesor: en una serie de tuits, lo criticó por "vivir para la interna política y no para gobernar para los vecinos de Hurlingham" y añadió que "miente para no afrontar sus responsabilidades".

"Un comunicado mentiroso y falaz sostiene que por deudas de nuestra gestión no se afrontará el pago de sueldos y otros compromisos que corresponden al gobierno municipal", disparó el exfuncionario.

Además, acusó a La Cámpora de no querer "ni siquiera hacer una transición ordenada, como haría un gobierno eficiente". "No nos dejemos engañar, no quieren gobernar de cara a la gente, son un método avieso de hacer política que hemos combatido y por eso quieren hacernos culpables de sus desaguisados económicos y financieros", finalizó.