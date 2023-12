Vuelve el Impuesto a las Ganancias: la postura de Mendoza tras la reunión con Javier Milei

El presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con los 24 gobernadores -incluyendo al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para analizar la situación de las provincias en medio de la delicada situación económica del país y una de las novedades es que accedió a reinstalar el Impuesto a las Ganancias, en pos de compensar la caída de la recaudación de los distritos por la casi eliminación de ese gravamen, aunque se aclaró que será por un año. Desde Mendoza -que había demandado a Nación por esta medida aplicar por el Gobierno anterior- celebraron lo ocurrido al sostener que es "sensato". Calculan que el monto equivale a dos meses de sueldos de empleados estatales.

Los mandatarios provinciales de todos los colores políticos protagonizaron la primera reunión de la era Milei, que se extendió por dos horas y media y donde se escucharon los lineamientos del mandatario, mientras que también expusieron sus pedidos con un tiempo de cinco minutos por turno. Mendoza también pidió la eliminación a las retenciones del 8% para las exportaciones de vino, pero la respuesta no fue favorable.

La baja del Impuesto a las Ganancias fue impulsada por el exministro de Economía y excandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, y votada por la mayoría de los legisladores que responden a gobernadores de Unión por la Patria en plena campaña. Hasta fue votada por el entonces diputado Milei, quien cuando dio su discurso en el tratamiento del proyecto argumentó que por su ideología liberal-libertaria apoyaría todo lo que implique reducir o eliminar impuestos.

En diálogo con MDZ, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, sostuvo: "Se está planteando algo que creemos sensato. No nos olvidemos del origen: la modificación fue una medida electoral de un ministro de Economía y excandidato. Tanto es así que presentamos una demanda a Nación por arbitraria y unilateral. Nuestros legisladores votaron en contra...".

"Desde el momento que se aprobó esta ley hemos dicho que nos den lo que nos corresponde. Equivale a dos meses de salario en el Estado, un impacto muy fuerte. La provincia estuvo 6 años para juntar eso con esfuerzo fiscal y nos lo sacaron de un plumazo", puntualizó. Además, Fayad dijo que el Impuesto a las Ganancias "tendrá sus matices, durará un año y bajará el mínimo imponible".

"Acá no hay que perder de vista que estamos en una situación de emergencia. Si uno quisiera hacer política tributaria, no se empieza por el impuesto menos malo. Ganancias es progresivo, no genera grandes distorsiones y mejora la distribución federal. Tiene muchísimas cualidades", deslizó el funcionario, que aportó: "Sumado todo, tenemos que tener en claro el problema fiscal a nivel nacional, que el presidente describió con precisión. Antes de hacer política tributaria hay que acomodar los números. En el corto plazo hay que reducir el déficit. El camino lógico es el que hicimos nosotros: acomodar las cuentas y después hacer política tributaria", esgrimió el ministro mendocino.

Fayad sostuvo que "Ganancias es el impuesto que tienen todos los países normales" y, en ese orden, criticó otros tributos como "impuestos a aportes y contribuciones, que te lleva la economía a la informalidad, el IVA a la canasta básica y el impuesto al cheque".

En relación a la demanda que Mendoza presentó ante Nación cuando Sergio Massa formaba parte del Gobierno, el ministro Fayad comentó que "hasta que no veamos la plata en la mesa, no vamos a desistir de la demanda".

La reunión de gobernadores con Javier Milei.

En el cónclave de este martes, los gobernadores peronistas insistieron en que se compense su desfinanciamiento con la coparticipación de un 70% del Impuesto al Cheque y no con la restitución momentánea del Impuesto a las Ganancias. De esta forma, los gobernadores de ese sector buscan evitar roces con los sindicalistas peronistas a raíz de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, que le pega de lleno a los gremios. En ese sentido, Fayad opinó que "son unos hipócrita" porque "le levantaron la dos manos a Massa para la medida y ahora dicen que no quieren los trabajadores coparticipen al impuesto al cheque. El 100% del impuesto al cheque va a ANSES. Prefieren que la plata la pongan los jubilados y no los más ricos. Es totalmente absurdo".

El presidente Milei adelantó en la reunión que repondrá Ganancias por un año para compensarlos y se mostró reacio a la propuesta que le mencionaron durante el encuentro los gobernadores para que se coparticipe el Impuesto al cheque porque se desfinancia la Nación aplicando esa iniciativa.