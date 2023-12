Un peronista y un liberal se cruzaron por el DNU de Javier Milei: quiénes son

Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Dputados e Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario que forma parte del Gobierno de Javier Milei tuvieron un cruce picante en redes sociales por el DNU que lanzará en las próximas horas el presidente.

"Presidente Milei: acabo de escuchar a su vocero. Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado. Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino. No hay necesidad ni urgencia. Llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático", escribió Martínez tras la noticia de que el decreto de necesidad y urgencia será anunciado este miércoles a través de cadena nacional y será publicado en el Boletín Oficial pasada la medianoche.

La polémica surge porque la oposición cree que Milei está evitando el Congreso, derogando y aprobando leyes a través de decretos de necesidad y urgencia que no sos justificados.

Ante esta opinión, Gutiérrez, quien se especializa en manejarla la cuenta de TikTok al presidente, le respondió: "No hay necesidad ni urgencia. Germán, entiendo que tengas todos los problemas resueltos, pero 21.000.000 de personas pobres no te parecen urgente? Caradura", lanzó.

El tuit de Martínez.

En respuesta, el diputado oficialista fue contundente: "Sos funcionario público. No agredas ni seas irrespetuoso. Cambia el chip. Debate, siempre. Agresiones, nunca", aclaró.

El cruce entre los funcionarios.

El intercambio se da en el medio de la lucha del Gobierno libertario contra las organizaciones sociales que organizaron un corte y manifestación este miércoles, para recordar el 20 de diciembre del 2001 y reclamar por el ajuste de Milei. Además, se suma la polémica del protocolo "antipiquete" de Patricia Bullrich, que no permite que la gente obstruya las vías de circulación.