Para Hebe Casado, el pedido de desafuero de Janina Ortiz fue "una pérdida de tiempo"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se refirió a la aprobación del pedido de desafuero para la diputada de La Unión Mendocina Janina Ortiz, luego de que este miércoles se votara por unanimidad en la sesión de la Cámara de Diputados. El mismo fue aprobado por 45 votos afirmativos y tres ausentes. Casado, que también es titular del Senado, sostuvo que se podría haber "evitado este escándalo y esta pérdida de tiempo y recursos". Ortiz perdió la inmunidad procesal que tenía por ser legisladora.

A través de su cuenta de cuenta de X (ex Twitter), la vicemandataria indicó: "Hoy en la Honorable Cámara de Diputados, el desafuero de la diputada Janina Ortiz fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, este tema no debería haber ocupado el tiempo y la atención de los legisladores, que tienen otras prioridades para el desarrollo de nuestra provincia"

"Si Ortiz hubiera puesto sus fueros a disposición, como corresponde a alguien que se dice inocente, habríamos evitado este escándalo y esta pérdida de tiempo y recursos", sumo Casado.

El posteo de Hebe Casado tras la sesión en Diputados este miércoles.

Janina Ortiz perdió sus fueros este miércoles luego de que la Cámara de Diputados aprobara, de forma unánime, los pedidos de desafuero solicitados por dos fiscales que investigan a la ex secretaria de Gobierno de Las Heras por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones. De esta manera, la esposa del ex intendente lasherino Daniel Orozco ya no cuenta con inmunidad procesal y puede quedar imputada en ambas causas.

Los pedidos de desafuero contra Ortiz habían sido presentados semanas atrás por el fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7, y por la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nº 32. Ambos magistrados están a cargo de dos causas en las que investigan presuntos delitos cometidos por la actual legisladora mientras se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Las Heras.

D’ Amore lleva adelante una investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública” en la cual se señala a la ex secretaria de Gobierno lasherina como presunta coautora por el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra. En esa causa ya están imputados el ex intendente Orozco y varios ex funcionarios municipales. El otro proceso está vinculado a una acusación de coacciones contra Ortiz realizada por una empleada municipal, quien denunció que la ex secretaria de Gobierno la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y obtener información sensible.

Ortiz perdió la inmunidad procesal que le otorgaba su cargo de legisladora y por lo tanto ahora podría quedar imputada en ambas causas. Hasta el momento los fiscales no la notificaron debido a la inmunidad procesal que le otorgó el cargo al que accedió en las últimas elecciones provinciales.