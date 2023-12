La maniobra de último momento de Janina Ortiz antes de perder sus fueros

Janina Ortiz presentó este miércoles su propio pedido de desafuero. Los pedidos de desafuero contra Ortiz habían sido presentados semanas atrás por el fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7, y por la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nº 32.

"Como no tengo nada que esconder, he presentado voluntariamente mi propio pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados. Adjunto la nota presentada", publicó Janina Ortiz en sus redes sociales. En el escrito, agrega: "Igualmente considero que esto es un acto de mero poder, sustentando en la mayoría del número lo que lo transforma en un ejercicio abusivo del poder, dejo expuesta mi voluntad de acogerme a la decisión de la mayoría legislativa, lo que no implica renunciar a las vías legales correspondientes por la inconstitucionalidad de los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal".

La Cámara de Diputados votará este miércoles si quita la inmunidad procesal a la legisladora para que sea imputada en dos causas judiciales. De todas maneras el oficialismo no avanzará con su suspensión.

El presidente de la comisión de LAC, Franco Ambrosini, indicó que el despacho avaló los dos pedidos de desafuero y que en el artículo 3º del expediente se planteó que “se volviera a citar a la diputada Janina Ortiz a los fines que realizara su defensa para tratar la suspensión”. “Este miércoles no se va a tratar la suspensión en el recinto, solamente el desafuero. La mayoría votó que la volviéramos a citar para oírla nuevamente y ejerciera su defensa con el tema de la suspensión”, aclaró.