La grave sospecha de una actividad ilegal en un municipio mendocino

Este lunes, el Concejo Deliberante de Malargüe hizo una sesión especial en la que trató la existencia de un mineral -300 toneladas de asfaltita- en la exfábrica Grassi, que es propiedad del municipio. La sesión se hizo por pedido de la Provincia porque el mineral ya no está. Ahora, lo que se quiere conocer es por qué había existido una cantera con la asfaltita sin permiso de explotación, exploración y sin la declaración de impacto ambiental.

Los primeros días de diciembre, la Dirección de Minería provincial pidió informes al municipio de Malargüe por el retiro no autorizado de mineral que había dejado el organismo provincial a resguardo de la comuna. La información fue requerida para determinar responsabilidades de funcionarios públicos en la manipulación y autorización del "mineral clandestino", dice la nota enviada por el Gobierno provincial.

El texto fue dirigido al exintendente Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza) y en él se indicaba que en mayo del 2021 “se dispuso la guarda de mineral de asfaltita estimado en 300 toneladas por su origen desconocido y no aclarado y “que se da cuenta concreta de operaciones de minería extractiva clandestina en su municipio con riesgo ambiental”

Se trata de un mineral de primera categoría, que es la asfaltita, que no usa químicos para su explotación, es decir, que está permitido dentro de la ley 7.722 que rige a la actividad. El problema es que la cantera no se pidió permiso a la Dirección de Minería para su explotación y el emprendimiento no cumplía con el requerimiento de la declaración de impacto ambiental, según constan en los documentos de 2021. Por lo tanto era una actividad minera ilegal. Según la Dirección de Minería provincial se incautó el mineral hace dos años, y se deja al municipio como "depositario judicial". Pero el mismo organismo provincial tomó conocimiento de que no estaba el mineral por eso pidió explicaciones al municipio en las últimas semanas.

Luego de que asumiera Celso Jaque como intendente (PJ) -tomó juramento el sábado 16- y con la nueva composición del Concejo Deliberante, este lunes se llamó a una sesión especial. En la extensa deliberación de los ediles de distintos partidos políticos, se dispuso analizar varios puntos en comisiones.

El anuncio de la sesión de Malargüe Facebook: HCD Malargüe

En primer lugar, uno de los objetivos que analizarán los concejales es dar cuenta que de que la existencia del mineral resulta de una actividad clandestina no sólamente porque no tenía permiso de explotación ni de exploración sino que no tenía la declaración de impacto ambiental según informaron a MDZ desde el departamento.

"Nuestras líneas de acción a partir de ahora son la consulta a la Dirección de Minería sobre las actuaciones administrativas y penales, al tratarse de la presunción de un delito y, por otro lado, que el municipio de Malargüe al quedar de depositario judicial de un material tan sensible", explicó la concejal Silvina Camiolo de Reconstruyendo Malargüe a este diario.

Ahora, el municipio, que está a cargo de un intendente de otro color político deberá reconstruir lo ocurrido y dar cuenta tanto a los ediles como a la Provincia.