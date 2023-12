La diputada Janina Ortiz perdió sus fueros y puede quedar imputada

La diputada provincial Janina Ortiz perdió sus fueros este miércoles luego de que la Cámara de Diputados aprobara, de forma unanime, los pedidos de desafuero solicitados por dos fiscales que investigan a la ex secretaria de Gobierno de Las Heras por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones. De esta manera, la esposa del ex intendente lasherino Daniel Orozco ya no cuenta con inmunidad procesal y puede quedar imputada en ambas causas.

Los pedidos de desafuero contra Ortiz habían sido presentados semanas atrás por el fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7, y por la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nº 32. Ambos magistrados están a cargo de dos causas en las que investigan presuntos delitos cometidos por la actual legisladora mientras se desempeñaba como funcionaria de la Municipalidad de Las Heras.

D’ Amore lleva adelante una investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública” en la cual se señala a la ex secretaria de Gobierno lasherina como presunta coautora por el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra. En esa causa ya están imputados el ex intendente Orozco y varios ex funcionarios municipales.

El otro proceso está vinculado a una acusación de coacciones contra Ortiz realizada por una empleada municipal, quien denunció que la ex secretaria de Gobierno la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y obtener información sensible. Se trataba del ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, quien aparecería en la supuesta grabación de la cual se desprendió la causa por las cooperativas.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara este miércoles los pedidos de desafuero, Ortiz perdió la inmunidad procesal que le otorgaba su cargo de legisladora y por lo tanto ahora podría quedar imputada en ambas causas. Hasta el momento los fiscales no la notificaron debido a la inmunidad procesal que le otorgó el cargo al que accedió en las últimas elecciones provinciales.

Ortiz asumió su banca de diputada provincial el pasado 23 de noviembre, luego de haber sido electa en los comicios provinciales de septiembre integrando las listas de La Unión Mendoza, el espacio que postuló a Omar De Marchi como gobernador y a Daniel Orozco como vicegobernador.

El último caso de quita de fueros a un legislador mendocino ocurrió en 2020. Sucedió con el entonces senador Marcelo Romano, quien fuera aliado de Protectora y luego se sumara al Partido Verde. El dirigente sancarlino estaba acusado por la Justicia por el delito de atentado contra la autoridad, en un hecho ocurrido en las elecciones del 11 de agosto de 2019, cuando la Policía Vial requirió documentación a la hija del senador. Romano habría increpado a los uniformados amenazándolos con "hacerlos perder su trabajo" por haber demorado a su hija.