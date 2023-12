La cabeza de los centennials: la clave para el triunfo de Javier Milei

El fenómeno Javier Milei se coló muy fuerte entre los centennials, jóvenes nacidos entre 1995 y 2010. En una campaña donde las redes sociales jugaron un papel muy importante, los centennials fueron los principales receptores de la misma. Un estudio realizado por la consultora mendocina Reale Dalla Torre evidenció cómo las ideas libertarias fueron las que los jóvenes adoptaron en su mayoría.

Hombres y mujeres, entre 16 a 25, fueron los encuestados. Estos tienen a la imagen positiva de Javier Milei en números muy elevados, siendo esta de 76,70%. La confianza que los centennials le tienen al futuro mandatario es muy elevada: Un 78,10% confía en el éxito del gobierno libertario, pero el 58,1% sabe que no se verán los resultados inmediatamente, sino que luego del primer o segundo año de gestión.

Además, la imagen del presidente entrante creció abismalmente entre octubre del 2021 y noviembre de este año. La consultora realizó una encuesta muy similar a la altura de las elecciones legislativas, en donde Javier Milei se había consagrado como diputado nacional con el 17,3% de los votos. En aquel momento, la imagen positiva del libertario rondaba los 6 puntos, por lo que en tan solo dos años su imagen creció en casi 63 puntos porcentuales. El caso de Sergio Massa es al revés, su popularidad descendió aproximadamente 30 puntos porcentuales.

El discurso de Milei a lo largo de la campaña se centró en que "es imposible con los mismos de siempre" y que había que dejar de lado a "la casta". Eso generó en la mente del centennial la sensación de que venía "alguien nuevo", por eso la confianza en su gobierno es amplia.

La imagen de los principales dirigentes en la cabeza Centennial. Fuente: Consultora Reale Dalla Torre

En los últimos años, la "revolución" entre los jóvenes era identificarse con las ideas de la izquierda. Evidentemente, esa revolución viró fuertemente hacia la derecha, y entre los centennials se considera "abrazar las ideas de la libertad" como forma para hacerle frente al Gobierno actual.

Tanto es así que muchos centennials adhieren a la idea de privatización de empresas estatales o, incluso, la de dar marcha atrás con la ley del aborto, dos propuestas bandera dentro del discurso de Javier MIlei.

Durante la campaña electoral, una de las empresas estatales que más fue cuestionada fue Aerolíneas Argentinas. Allí se la criticó por generar un déficit y darle pérdidas al Estado. Por esta razón, el 55% de los encuestados está de acuerdo en que la aerolínea de bandera sea "manejada por sus trabajadores", tal como plantea el libertario, mientras que el 18,40% se opone.

Opinión entre los jóvenes sobre la IVE. Fuente: Consultora Reale Dalla Torre

Aún con un número alto, pero con mucha menos diferencia, solamente el 37% de los encuestados está de acuerdo con que YPF sea privatizada. El 34,70% se opone a esta medida con la empresa estatal para la cual Horacio Marín fue designado por Milei como el nuevo presidente y CEO.

Al mismo tiempo, un 45% de los encuestados considera que "las empresas deben tener 'libertad' para producir bienes y servicios, porque es la única manera de generar empleo de calidad y desarrollo". Lo curioso, es que ese número creció en un 8,5% con respecto a las elecciones de medio término.

No solamente la privatización -o no-, de las empresas fue una política analizada. El propio Javier Milei anticipó que "haría un plesbicito" sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, explicando que está "en contra" de la misma ya que atenta contra el derecho a la vida.

De todas maneras, de las políticas consultadas, esta es en la que los centennials le soltarían la mano al presidente electo: el 40,50% no estaría de acuerdo en caso de que se derogue la ley. El 32,60% lo acompañaría, pero el 26,90% aún no tiene una posición firme al respecto. Lo llamativo, es que las mujeres son las que se oponen más firme ante esta política, siendo el 64,6% de ellas que dicen el "no", mientras que solamente el 35,2% de los hombres se oponen. Opinión sobre Aerolíneas Argentinas. Fuente: Consultora Reale Dalla Torre

Otro tema que fue muy hablado de cara a las elecciones fue la dolarización de la economía. La consultora le preguntó a sus encuestados qué creerían que pasará en caso de que la economía se dolarice. La opción "mejorará la situación económica del país" fue votada en un 61,50%, mientras que el 19% cree que empeorará la situación.

La encuestadora también consultó sobre el dinero que distribuye el Estado en planes sociales. El 46,30% entiende que "los planes sociales deben eliminarse y otorgar ese dinero a las empresas, para que puedan contratar más gente y haya más empleo de calidad", mientras que el 31,20% entiende que deben mantenerse debido a la pobreza que hay en el país. Un dato curioso es que con respecto a octubre de 2021, hay una retracción de seis puntos porcentuales de los que creen que deberían eliminarse los planes. Este número se podría llegar a entender a partir de la crisis económica de los últimos dos años.

En distintas encuestas previas al balotaje se pudo evidenciar que el rango etario donde Javier Milei recaudaba votos era el de los centennials, jóvenes nacidos entre el 1995 y 2010 (aunque quien haya nacido en 2010 aún no tendría la edad suficiente para votar). Su comunicación en redes fue clave para su triunfo, siendo además el candidato que más contenido publicó, demostraron otras encuestadoras.

No solamente desde el equipo libertario se generó contenido, sino que también los propios seguidores de Milei se volcaron a las redes sociales para expresarse. Originalmente acuñado por el sociólogo y escritor Alvin Toffler, y luego desarrollado por profesores como Henry Jenkins, el concepto de prosumidor, es el usuario que es consumidor y productor de contenido al mismo tiempo, muy común en la última era debido a la facilidad del internet. La campaña presidencial de Javier Milei se vio fuertemente beneficiada por aquel fenómeno, en donde distintos votantes utilizaron sus propias redes y recursos para producir contenido, sin ningún interés económico o político.