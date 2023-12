Minería verde y petróleo: la apuesta de la ministra de Energía y Ambiente

Jimena Latorre asumió días atrás como ministra de Energía y Ambiente, una nueva cartera creada para esta segunda etapa Alfredo Cornejo como gobernador de Mendoza. La ex diputada nacional radical comandará desde esta dependencia la estratégica política energética vinculada a los hidrocarburos, la minería y las energías renovables, además de la gestión del ambiente y los recursos renovables.

Entrevistada por MDZ, la flamante funcionaria resaltó que la sostenibilidad ambiental será transversal dentro del Ministerio de Energía y Ambiente y en las actividades productivas vinculadas a recursos naturales no renovables.

Latorre aseguró que uno de los ejes de la próxima gestión será incrementar la producción de petróleo convencional y no convencional en la provincia reactivando viejos pozos y licitando nuevos. También hizo hincapié en que desde el Gobierno apostarán a desarrollar proyectos mineros de exploración y explotación dentro de la normativa vigente de la Ley 7.722 y buscarán legitimar los controles estatales, antes de dar una nueva discusión sobre la legislación.

Por otro lado, indicó que los recientes anuncios del Gobierno nacional respecto a la quita de subsidios a la tarifa eléctrica repercutirá en el valor del servicio en la provincia, pero advirtió que el impacto será menor que en el AMBA.

Mirá la entrevista a continuación



- ¿Cuáles son los ejes de cara a estos cuatro años?

- El desafío es justamente mostrar que un sector productivo, que es el que puede brindar mayor crecimiento en nuestra provincia, que quizá ha estado más retrasado como en el caso de los hidrocarburos que venimos con una curva de convencional estabilizada pero en una pendiente desde 1998, al juntarlo con con lo que hasta entonces era una Secretaría de Ambiente es una política pública transversal de sostenibilidad ambiental. No hay posibilidad del desarrollo sin sostenibilidad ambiental y esa es la mirada que vamos a imprimirle en estos próximos cuatro años.

- ¿Había una suerte de control cruzado entre un área con otra y cómo va a funcionar ahora en un mismo ministerio?

- No son controles cruzados porque esos son los que vienen de distintos poderes. Acá estamos hablando dentro de un mismo Poder Ejecutivo, dentro de un mismo gobierno, controles que tienen algunas veces competencias conjuntas y otras sucesivas pero no son controles cruzados. Estos controles van a seguir funcionando sin perjuicio de que el desafío es incrementarlos. Y no tan solo dentro del Poder Ejecutivo sino que el control y la sostenibilidad sea una política de todos los poderes del Estado y entonces también promover la creación y el funcionamiento de fiscalías ambientales que colaboren en el control desde el Poder Judicial.

Latorre afirmó que la provincia realizará proyectos mineros dentro del marco de la Ley 7722. Foto: Alf Ponce

- ¿Está garantizado que no haya cortes de energía en el verano?

- En cuanto a la seguridad del sistema, en este último tiempo el sistema de distribución en la provincia de Mendoza ha actualizado el ritmo de inversiones y eso protege la seguridad del sistema. De hecho estamos en el último porcentaje para culminar la línea de Cruz de Piedra y daría más flexibilidad al sistema y en el mantenimiento de las redes de distribución del sistema. Ahora, han habido ciertas declaraciones de las nuevas autoridades nacionales sobre posibles cortes y esto tiene que ver aguas arriba con la generación. Nuestras distribuidoras compran esa energía a un mercado eléctrico mayorista y la consumen a través de un sistema interconectado nacional. Ese mercado eléctrico mayorista tiene una oferta que son los productores de energía y una demanda que son todas estas distribuidoras y el transporte está en este sistema interconectado. Esa oferta no alcanza a abastecer la demanda en los tiempos de mayores picos de consumo y eso se venía supliendo con importación de energía. Estos anuncios relacionados con esta meta de reducción del déficit, quizá sea un lugar de ajuste el de las importaciones. Entonces si la producción local no alcanza a abastecer estos picos de demanda en el verano, quizá lo que se reduzca sea esa oferta del sistema interconectado nacional y por lo tanto las distribuidoras puedan sufrir una merma en esa oferta. Sin perjuicio de eso, nosotros somos productores de energía, tenemos hidroeléctricas, hemos conectado parques fotovoltaicos en este último tiempo y producimos energía pero no estamos ajenos a este sistema interconectado. No es una deficiencia del sistema local, sino que viene aguas arriba de lo que pueda pasar de acuerdo a las medidas que se vayan a tomar con la oferta de esa energía al sistema.

-¿Cómo impactará la quita de subsidios nacionales en la tarifa eléctrica?

- Poco se tiene el fino de la precisión de esas medidas. Hay títulos nada más que ha dado a conocer el ministro Caputo respecto a retirar los subsidios. Luego fue aclarando que esto se implementaría a partir de febrero y no se van a retirar en forma completa por uno o dos años. Tengamos en cuenta que venimos de una segmentación donde se clasificaron tres tipos de usuarios o consumidores de acuerdo a los niveles de ingreso. Hoy tenemos un N1 que son aquellos que no tienen subsidios, un N2 que son los que tienen subsidios y tienen tarifa social. Esos representan el 56% del padrón, son alrededor de 300.000 usuarios de la provincia que remuneran solamente el 15% del costo de abastecimiento. Quizás ahí es donde se va a focalizar la política de lo que se ha anunciado que es direccionar el subsidio de la demanda pero con metas de eficiencia en el consumo. Después tenemos el el N3 que son los usuarios de ingresos de clase media, que tienen un tope de consumo de 400 KW al mes y lo que se excede de eso pagan tarifa plena. Entonces lo único que sabemos hasta ahora es que van a redireccionar los subsidios a la demanda. Lo que sí puede ocurrir es que con las actualizaciones del precio de la energía, ese costo de abastecimiento también se actualice y eso impacte después en las tarifas.

- Hace poco hubo una actualización del componente de la tarifa que regula la provincia. ¿Si se modifican los valores que fija la Nación se volverían a actualizar?

- Por marco regulatorio el componente de distribución se llama audiencia pública una vez al año y las actualizaciones son trimestrales. Estamos al día con el componente de distribución. Obviamente que la actualización del valor del dólar y todo eso impacta en costos. Si hay una actualización del precio de la energía, hay que trasladarlo a la tarifa e impactaría en Mendoza sólo por ese segmento porque el otro ya está actualizado. Pero impactaría en forma muy disímil a lo que ocurre en el AMBA donde todo está subsidiado. Entonces en la provincia de Mendoza el impacto sería mucho menor. La ministra de Energía y Ambiente detalló los proyectos hidrocarburíferos que impulsará el Gobierno junto a YPF y otras petroleras. Foto: Alf Ponce

- ¿Cuáles son los planes para las áreas petroleras que tiene la provincia y cómo será el trabajo con YPF?

- YPF es el principal productor del país de hidrocarburos. El 65% de la producción de hidrocarburos, tanto en el país como en la provincia, está explotado por esta empresa. En el caso de las cuencas de la provincia, el petróleo convencional viene en un declive a partir del 98 que hemos logrado estabilizar en esa curva en estos últimos cuatro años con algunos incentivos o programas, como por ejemplo el Mendoza Activa Hidrocarburos. Pero no son suficientes para crecer en producción, que es la meta que tenemos. Para crecer en producción, en cuanto al convencional a lo que apelamos y ha sido propuesta de campaña de Alfredo Cornejo y ahora estamos convirtiéndolo en plataforma de gobierno, es que estas áreas marginales porque son cuencas maduras que tiene una menor productividad, aún tienen recursos y tenemos que aprovecharlo, pero requieren de una inversión y de una expertise específica para ese tipo de pozos que es la recuperación secundaria y terciaria, direccionarlos en el sentido de recuperar los que no se estén explotando y licitar los que los que estén sin concesionario actual para que esos esos pozos estén operados por empresas que tengan una estructura más liviana que les permita poder explotar con una menor estructura de costo y una rentabilidad que les haga atractiva esos pozos y que podamos obtener el recurso. Por otro lado, tenemos el no convencional. Se hicieron las perforaciones en la lengua norte de Vaca Muerta, en la parte mendocina, estamos en etapa de fractura para efectivamente saber qué potencial tiene en materia de no convencional.

Y las áreas convencionales son sobre las que podríamos trabajar con empresas más chicas. Hay concesiones que vencen en los próximos años. Hay 14 áreas que vencen en los próximos tres años y en ese caso se revierten y el recurso vuelve a la provincia que puede licitarlas nuevamente. Y en los próximos días también estamos en condiciones de visitar 12 nuevas áreas. Estamos en este proceso de evaluación previa para justamente poder felicitarlas, pero la estructura y la dinámica es exactamente la misma. Tenemos ya seis operadores independientes que tiene una estructura mucho más dinámica y más liviana que justamente les permite hacer estas inversiones con un costo más bajo y por lo tanto ser competitivos.

- ¿Cuánto esperan que se potencie la producción de petróleo de Mendoza?

- Como realmente lo que hay que hacer es recuperar esos pozos, el incremento de la producción es progresivo y necesitamos ver específicamente en cada una de esas áreas las que están en concesión, las que hoy tienen concesión. Una vez que revierten, hay que hacer primero todo un trabajo de remediación de pasivos ambientales en esos pozos. Hay que evaluar cuáles efectivamente no tienen más recursos para dar y cuáles se pueden seguir explotando y con una inversión eficiente cuál es el rendimiento de esos pozos.

- ¿Qué tipo de minería se va a desarrollar en la provincia en los próximos cuatro años?

- En cuanto a la minería tenemos que tener presente algo que tiene que ver con este nuevo ministerio que es la transversalidad de la sostenibilidad. Entonces vamos a hablar de minería sostenible, que es lo que se llama también minería verde. Son las explotaciones que cumplen con los conceptos de sostenibilidad. Está íntimamente vinculado con el objetivo de transición energética. Este aprovechamiento de los hidrocarburos estos recursos actuales siempre tiene que estar aplicado a la reconversión a una matriz futura. Tenemos compromisos internacionales que cumplir para reconvertir a la matriz a energías limpias. Para lograr esa reconversión e ir hacia esas energías limpias que son la eólicas y la solar y la hidroeléctrica, necesitamos sí o sí almacenar y para eso necesitamos baterías y no tan solo llevan un componente como el litio, si no más el cobre, que es el conductor. Y Mendoza tiene un gran potencial en producción de cobre. El primer paso es explorar, ya tenemos más de 30 pórfidos de cobre identificados en el departamento de Malargüe, un lugar donde existe vocación territorial ,o licencia social para la exploración y la explotación minera.

Hay dos formas de explotar el cobre por lixiviación, que requiere de uso de químicos que hoy están prohibidos por la 7722 o por flotación. Estos pórfidos de cobre que están identificados pueden extraerse por flotaciones, es decir, sin necesidad de modificar la 7722 ni utilizar ninguno de estos de estos químicos que están prohibidos. Conclusión, la minería que estamos apostando a explorar y explotar en los próximos años es dentro de la normativa vigente de la 7722 y en los lugares donde la sociedad.

- ¿Apuestan a que un ejemplo bueno de esos proyectos ayude a conseguir una mayor licencia social para la minería metalífera?

- Apostamos a legitimar los controles del Estado, no solo los del Poder Ejecutivo sino también los de todo el Estado. Una vez que legitimemos esos controles y que la sociedad confíe en que los controles son eficientes y que los resultados positivos estén a la vista y que confíen que no hay connotaciones o resultados negativos ni impactos negativos en el ambiente podrán darse otras discusiones, por lo pronto hay que legitimar los controles actualmente.



- ¿El cambio de escenario nacional con el nuevo gobierno puede ir en sintonía con el desarrollo de más proyectos mineros?

- Una estabilización de la economía nacional va a beneficiar al desarrollo de este y de todos los proyectos que requieran sobre todo inversiones intensivas, como es en materia de hidrocarburos y en materia de Minería. Así que una estabilización del tipo de cambio, el retiro de los cepos, la posibilidad de exportaciones, la importación de recursos, de material y de maquinaria necesaria para algunas de estas actividades. Y sobre todo las reglas claras y la certidumbre de mercado van a beneficiar a estas actividades como a todas las otras actividades productivas de la provincia.

- ¿Cómo se va a trabajar con EMESA e Impulsa Mendoza durante la próxima gestión?

- Tanto EMESA como Impulsa son dos sociedades anónimas que están vinculadas a la política energética y a la política minera de la provincia. Han trabajado muy bien en este tiempo y han generado un banco de proyectos. En todas las empresas del Estado con participación estatal mayoritaria la misión tiene que ser no tan solo ser formadores de precios, sino también permitir información de primera mano para poder trazar las políticas públicas que sean beneficiosas para todo el resto de los sectores.