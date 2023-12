Los motivos por los que Janina Ortiz no será suspendida pese a perder los fueros

La Cámara de Diputados de Mendoza decidirá este miércoles si le quita los fueros a la diputada Janina Ortiz, de La Unión Mendocina, tras un requerimiento de fiscales que investigan a la ex funcionaria de Las Heras en dos causas. En caso de que la Cámara Baja apruebe estos pedidos de desafuero, la legisladora podría ser imputada por la Justicia. No obstante, por el momento la esposa del ex intendente lasherino Daniel Orozco no será suspendida y continuará en su banca.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) se reunió esta mañana y emitió un despacho de mayoría en el que avaló los dos pedidos de desafuero que presentaron contra Ortiz el fiscal Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7, y la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nº 32.

El primero de los magistrados lleva adelante una investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad de Administración infiel” en el que se señala a la ex secretaria de Gobierno de Las Heras como coautora del supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra.

Mientras que en la otra causa Ortiz se encuentra acusada de coacciones contra una empleada municipal, la cual denunció que la ex funcionaria lasherina la habría amenazado para obligarla a mantener relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo y obtener información sensible.

El dictamen que aprobó la comisión tuvo el respaldo de los diputados radicales Franco Ambrosini (presidente de LAC), César Cattaneo, Evelin Pérez, José Manuel Vilches, Alberto López, Silvina Gómez. También lo respaldaron el legislador del PRO aliado de Cambia Mendoza, Enrique Thomas, y el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto.

A su vez, Gabriela Lizana, la única legisladora del interbloque peronsita presente, se abstuvo en la votación. Mientras que Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró, compañeros de bancada de Ortiz, impulsaron un despacho de minoría solicitando más precisiones al fiscal sobre el pedido de desafuero.

El presidente de la comisión de LAC, Franco Ambrosini, indicó que el despacho avaló los dos pedidos de desafuero y que en el artículo 3º del expediente se planteó que “se volviera a citar a la diputada Janina Ortiz a los fines que realizara su defensa para tratar la suspensión”. “Mañana no se va a tratar la suspensión en el recinto, solamente el desafuero. La mayoría votó que la volviéramos a citar para oírla nuevamente y ejerciera su defensa con el tema de la suspensión”, aclaró.

En este sentido, explicó por qué no se avanzó con la suspensión. “Hemos escuchado a todas las partes y creemos que previo a avanzar sobre ese tema, necesitamos escucharla nuevamente a la diputada que ejerza su defensa y volver a analizar ese tema. Pero sí es esencial y tiene que haber celeridad con el tema del desafuero para no demorar a la justicia. Yo creo que hoy por hoy tanto los mendocinos como los lasherinos necesitan saber la verdad, si es culpable o no es culpable”.

La nueva citación a Ortiz para que se defienda ante una eventual suspensión fue el mayor punto de conflicto de la reunión de LAC. Desde el peronismo se oponían a la inclusión del artículo 3 en el despacho, si bien habían adelantado que respaldaban el pedido de desafuero, pero rechazaban que pueda ser suspendida. A su vez, Fugazzotto se abstuvo en la votación de este punto, pese a apoyar el dictamen de mayoría.