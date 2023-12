La provincia de Buenos Aires no aplicará el protocolo antipiquetes en la próxima movilización

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco confirmó que la provincia de Buenos Aires no aplicará el procolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la próxima movilización masiva: "Las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia", lanzó el funcionario. Además, confirmó que la provincia le pidió asistencia económica a Nación por el temporal.

"Criminaliza la protesta", dijo Bianco sobre el "Protocolo de Orden Público" que anunció hace unos días Bullrich, y que apunta a controlar cortes y movilizaciones en las calles de la ciudad porteña. Según lo explicado, es de estricta aplicación en territorio federal y cada jurisdicción debe sumarse y lo cree necesario.

Bianco aclaró que a la provincia no le han "solicitado que apliquemos el protocolo" y no lo van a utilizar porque no están de acuerdo con las disposiciones. "Obviamente que las protestas tienen que ser con cierto orden pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia", expresó el ministro.

Además, el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof dijo que sabe que hay "contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos". A pesar de ello, cuestionó el protocolo antipiquetes y analizó algunas de sus medidas: "Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validados en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar", explicó en diálogo con Radio La Red.

Explicó que "cierto orden es que no se produzcan desmanes", aunque sostuvo que “ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad, obviamente después hay muchas cuestiones para discutir”. "Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones", subrayó.

Distintas organizaciones sociales organizan una manifestación para el viernes 20, en contra de las políticas de Milei.

El próximo viernes 20 se hará la primera marcha contra el Gobierno libertario, en el medio de una crisis por las medidas económicas tomadas, el protocolo antipiquetes de Bullrich y la decisión del Ministerio de Capital Humano que, a través de la ministra Sandra Pettovello, se confirmó que el que "el que corta no cobra" planes sociales.

Sobre este último punto, Bianco apuntó y rechazó la posibilidad de que se les quite la asistencia social a los manifestantes: "Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición", expresó.

Por otro lado, Bianco blanqueó que la provincia le pidió a Nación asistencia por las consecuencias que dejó el temporal que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires y le solicitó al Gobierno de Milei $10.000 millones o material necesario para arreglar los daños.

“Es una necesidad, no estamos pidiendo dinero para otra cosa que no sea efectivamente dar una respuesta adecuada a la situación que tuvo la provincia de Buenos Aires. Se está negociando”, contó.

El ministro explicó que los municipios como la provincia tienen stock en materiales para ayudar a los afectados pero la magnitud del temporal sobrepasó las previsiones y capacidad de asistencia de la provincia y municipios.