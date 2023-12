Causa Walter Bento: imputan a un funcionario de la AFIP y a penitenciarios tras las denuncias de un testigo

El 14 de noviembre, el agente aduanero Gonzalo Ramírez Madrid se sentó en el banquillo de Tribunal Federal y declaró en la megacausa que tiene como principal acusado al exjuez federal Walter Bento. En aquella ocasión, manifestó que Diego Aliaga -ex despachante de aduana fallecido y uno de los disparadores de la investigación- le pidió coimas para quedar libre. El hombre estaba preso por una causa de contrabando y aseguró que Aliaga le solicitó 40 mil dólares para quedar libre y otros 200 mil para hacer lo mismo con el resto de los detenidos.

También, denunció que Bento lo hostigó y lo sometió a tratos inhumanos en el Complejo Penitenciario de Boulogne Sur Mer, además de una denuncia en contra de un funcionario de alto rango de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presuntos actos arbitrarios en un Sumario Administrativo. Por ambos puntos, este lunes se dio a conocer que la Justicia imputó a tres integrantes del Servicio Penitenciario por “severidades y vejaciones” y, por otro lado, a un miembro de la Dirección General de Aduanas por "abusos de autoridad".

Se trata, en el caso de AFIP, de Mario Fernando Giachello. El escrito del Juzgado Federal N°3 precisa que "en virtud de la prueba obrante en la causa y de conformidad con las apreciaciones formuladas por el Sr. Fiscal Federal en el dictamen que antecede, entiendo que existen motivos bastantes para sospechar la comisión del delito de “abuso de autoridad” previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal, por parte de Mario Fernando Giachello, funcionario de la AFIP – Dirección General de Aduana, quien se desempeñó como instructor sumariante del Sumario Administrativo Nº 596/14 que se llevó contra Gonzalo Ramírez Madrid, ­en principio­ por haber dictado actos administrativos arbitrarios, contrarios a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley 19.549) y al Régimen Disciplinario Unificado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Disposición Nº 185/2010). Tal como surge de los elementos probatorios incorporados a la pesquisa y de la presentación del Ministerio Fiscal, Giachello se habría presentado ante el expediente penal FMZ 19016/2013 'Iñíguez Fazio, Juan Carlos y otros s/ Av. Inf. Ley 22.415 Querellante: AFIP – Dirección General de Aduanas', en el cual Ramírez Madrid se encontraba procesado con prisión preventiva, y habría solicitado al Juez de la causa, medidas que serían contrarias a lo establecido por Régimen Disciplinario Unificado de la Administración Federal de Ingresos Públicos. (Disposición Nº 185/2010) y en el mismo sentido habría dictaminado en el marco del Sumario Administrativo que instruía".

En lo que respecta a las denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer, la Justicia imputó a Manuel Beltrán, María Isabel Amador y Ariel Carrión Videla. La resolución señala: "Por el hecho de, en principio, haber consentido y avalado las conductas de sus subalternos el día 04 de septiembre de 2014, en dependencias del Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer. Precisamente en circunstancias en que éstos se disponían a trasladar a Gonzalo Ramírez Madrid hasta las dependencias del Juzgado Federal Nº 1 por orden del juez Walter Bento, y en virtud de haberse negado a concurrir lo sometieron a severidades y vejaciones, trasladándolo en forma violenta y amenazante hasta 'el jaulón', donde lo habrían desnudado, insultado y golpeado; teniendo la responsabilidad jurídicamente impuesta ­por estar a cargo de la guarda, custodia o vigilancia de los detenidos de evitar tales actos. En dicha oportunidad el Oficial Alcaide Mayor Manuel Beltrán, se encontraba cumpliendo funciones de Jefe de la Unidad de Seguridad y Traslado, la Oficial Subadjuntor María Isabel Amador Torres, habría designado al Subayudante Ariel Alejandro Carrión Videla y encargado la tarea de ir a buscar a Ramírez Madrid hasta su celda para proceder al traslado del mismo hasta el Juzgado Federal Nº 1.

El crudo testimonio de Gonzalo Ramírez Madrid

Ramírez Madrid estuvo detenido en el año 2014 y aseguró en Tribunales que intentaron "ablandarlo" con métodos torturantes para convencerlo de pagar 40 mil dólares a cambio de su libertad. Además, le pedían que junten otros 200 mil dólares con el resto de los detenidos en la causa "Iñiguez". El aduanero acusó directamente a Walter Bento como el responsable de las vejaciones que sufrió.

"Bento me tuvo en la U32 durante 11 días y me negó la excarcelación. Me mandó al penal de Boulogne Sur Mer y empecé a recibir llamados de Diego Aliaga", manifestó en su relato el aduanero que fue desvinculado y condenado en la causa Iñiguez. Ramírez Madrid dijo que forzaron su condena para descalificarlo porque denunció a Bento penalmente por los abusos de autoridad y también a los funcionaros aduaneros que lo querellaron.

Pero lo más duro del testimonio de Ramírez Madrid tuvo que ver con los aprietes para que pagara a cambio de su libertad. El encargado de pedir el dinero fue Diego Aliaga, a quien conocía desde el año 2006 por su rol de despachante de aduana. "Tenía una personalidad particular. Era entrador, estudioso, inteligente y confianzudo. La relación con el en general fue buena", manifestó y luego contó cómo cambió todo cuando lo detuvieron. "Me llamó por teléfono al celular que tenía dentro del penal y me dijo que era el 'Loquillo'. Es el apodo con el que conocía a Aliaga. Me dijo 'te la voy a hacer corta, para salir tenés que poner 40 mil dólares y juntar a los otros imputados para reunir 200 mil dólares'. Me dijo que era para el Volkswagen en referencia a Bento", señaló. "Me dijo que no estaba en condiciones de pedir nada. O ponía la guita o me podría en la cárcel", adhirió y dijo que le sorprendió como el Aliaga simpático se transformó en "un monstruo".

"Cada llamado para mi era una sensación de ser aplastado. Yo sabía que él tenía llegada al juez. Lo ventilaba de manera constante. Sabía que él había logrado su sobreseimiento. Que decía que manejaba la aduana, etc. Más allá de la exageración, sabía que había algo de verdad", recordó.

Pero al igual que otros imputados se negó a pagar a cambio de su libertad. En ese punto, dijo que quisieron "ablandarlo" con métodos que violan los derechos humanos. "Acá algunos acusados hablan de violaciones tremendas a los derechos humanos. Les digo bienvenidos al club", manifestó.

Por ejemplo mencionó que lo citaron a dar indagatoria en el marco del sumario administrativo que le iniciaron en Aduana. Para ello, Bento dispuso trasladarlo hasta la sede de Aduana en Garibaldi y San Martín, algo que González Ramírez Madrid se negó a hacer. "Yo tenía derecho a no declarar. Querían llevarme en un camión de traslado, esposado frente a todos mis compañeros", manifestó. El juez decidió citarlo entonces a Tribunales Federales pero Ramírez Madrid tampoco aceptó. "El 3 de septiembre presenté una nota diciendo que no iba a asistir. "El 4 de septiembre en la mañana se presenta el celador al pabellón y grita a viva voz los nombres de los internos con audiencia. Me llaman a mí. Me levanto y explico que no iba a concurrir y que había presentado una nota. Me vuelvo a dormir y al rato vienen del Grupo Especial Penitenciario para decirme que me vestía o me llevaban a la rastra. Me llevaron al área de requisa previa, me hicieron desnudar y me tiraron al jaulón desnudo. Hacía frío. Ya no me acuerdo si tiritaba por miedo o por frío. Sentí la muerte como nunca antes. Preguntaba ¿por qué me hacen esto? Me decían 'son órdenes del juez'. Estaba quebrado", confesó.

Al final, no lo trasladaron a ningún lado y recién tres años después dio su declaración en el marco de la causa administrativa. "Parece que al final no era tan urgente", advirtió. Por todo ello, en 2018 denunció a Walter Bento por apremios ilegales y la causa cayó en el juzgado de Bento, al que recusó. "Mi causa la tuvo el juez Marcelo Fabián Garnica dando vueltas pero cuando apareció esta otra causa se excusó de participar por ser amigo de Bento. Inmediatamente lo recusé en mi causa y se apartó", manifestó y dijo que fue muy difícil denunciar a Bento antes incluso de que se iniciara la investigación que terminó en su destitución.

Según Ramírez Madrid, Aliaga también le pidió dinero a familiares de otros imputados en la causa Iñiguez, entre ellos Rosa Fernández que terminó pagando y saliendo en libertad. "A Aliaga lo volví a ver cuando salí en libertad. Fue acá en el edificio de Tribunales Federales creo que en dos oportunidades. Yo venía seguido porque antes de un viaje firmaba el sometimiento a proceso.

"La primera vez que lo vi me quedé helado. Internamente me provocaba violencia pero él me dio un abrazo y me dijo 'me alegra verte afuera'. 'Vos me tendrías que haber hecho caso', me dijo. 'Si vos sabés que yo manejo todo'", aseguró Ramírez Madrid y afirmó que cuando Aliaga lo apretaba tenía datos que confirmaban su acceso al expediente. "Me lo vuelvo a encontrar tiempo después y ya tenía los tiros que le habían pegado en un asalto. Me muestra las cicatrices y ahí me dice que me equivoqué en denunciarlo a Bento. Él ya lo sabía. Me dijo que eso me iba a costar caro. Es comentario me confirmaba que había comunicación. ¿Cómo sabía él de la denuncia?", concluyó.