La reunión clave Mendoza-Nación que servirá para tomar medidas en Educación

Las medidas anunciadas por Luis Caputo, sobre todo la que minimiza las transferencias discrecionales de Nación a las provincias, impacta de lleno en la gestión de los gobernadores. De hecho, este martes los mandatarios de las provincias se reunirán en Casa Rosada y Alfredo Cornejo confirmó su asistencia. Sin embargo, el titular del área de Educación del nuevo Gobierno de Mendoza confirmó que está en los papeles otra reunión con el secretario de Educación y que servirá para saber qué medidas se pueden tomar.

En concreto, Tadeo García Zalazar dijo: "Sabíamos que ibamos a tener un contexto muy difícil. El kirchnerismo deja un país en bancarrota, con deudas sociales muy grandes. Hay un 40% de pobreza y la realidad social es muy dura. Estamos esperando la letra chica de todos los anuncios que se han hecho esta semana. Para Educación todavía no tenemos el detalle".

"No sabemos aún si los fondos nacionales educativos, que son de distinto origen, no sabemos si se van a tocar. Hemos pedido al secretario de Educación (Carlos Torrendel) una reunión para poner un detalle más profundo de eso. A partir de eso haremos una declaración más concreta en relación a la cuantía o no de los ajustes o movimientos presupuestarios que haya. En principio sería el jueves de la semana que viene, la idea es que sea una reunión conjunta con otros ministros de Educación y es probable que se reuna el Consejo Federal de Educación", agregó el ministro de Educación, Infancias y Cultura de Mendoza dialogando con MDZ en la Vendimia de Godoy Cruz este viernes.

Cornejo y otros gobernadores en la reunión con Francos este viernes.

MDZ informó durante la semana que hay fondos relevantes, justamente los que menciona García Zalazar, que los abonaba Nación a las provincias respecto de la Educación y ahora entraron en duda. Hasta el Gobierno anterior, con dinero nacional se pagaba un fondo compensador para garantizar el salario mínimo docente; las jornadas extendidas de las escuelas y se enviaba fondos para que la provincia transfiera a los municipios en materia de infraestructura. Ahora, hay incertidumbre sobre la continuidad de estas partidas.

"En realidad los pagaba la provincia y luego, a través de un fondo compensador las Nación se los devolvía. Ese mecanismo desconocemos si segurá vigente y es muy preocupante la situación", aseveró a MDZ el secretario gremial del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), Gustavo Correa.

Hay otras partidas que también llegaban de la Nación: los fondos que la provincia repartía a los municipios para Infraestructura escolar. Es decir, con muchos de esos montos se arraglarían las escuelas este verano para estar en condiciones de recibir al alumnado para el comienzo del ciclo electivo 2024. ¿Qué pasará con ese desembolso? Aparentemente por los anuncios de Caputo dejarían de estar garantizados pero como no hay por ahora precisiones, habrá que esperar y el jueves tras esa reunión probablemente se lleve un poco de certeza.

Por su parte, este viernes el ministro del Interior estuvo reunido con gobernadores en Buenos Aires. Alfredo Cornejo pudo dialogar con Guillermo Francos de manera presencial en Casa Rosada y el del martes 19 de diciembre será el primer encuentro institucional que el presidente electo celebrará con los mandatarios provinciales, exactamente nueve días después del inicio de su mandato.