Martín Menem agarró la motosierra y cortó la pauta oficial de la Cámara de Diputados: de cuánto es el ahorro

El riojano Martín Menem, anunció este viernes un recorte en el presupuesto en Diputados al dar por finalizada la pauta oficial que otorgaba la Cámara Baja. En su cuenta de X (antes Twitter), el presidente del cuerpo legislativo dijo que se ahorrarán 3 millones de dólares y que es una medida en consonancia con Presidencia, que suspendió la pauta durante un año.

"En consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha", comienza el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados.

Y siguió: "Durante todo el 2023 esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de 3 millones de dólares. Este es el primer paso que estamos dando al 5to día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo".

"No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución. Además, quedan en revisión a partir de hoy, todos los recursos que se utilizaban para viajes al exterior. No autorizaremos este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo de trascendental importancia para este cuerpo", finalizó.

En su primer discurso como presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem expresó que había que "reducir los gastos de la cámara". Y sumó: "Tenemos que desmontar las estructuras que no aportan al funcionamiento de la Cámara".

En su discurso mantuvo la línea fiscalista de reducción del gasto público: "No hay plata", dijo.