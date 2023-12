Javier Milei sortea su último sueldo como diputado: cuándo y a qué hora

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio su habitual conferencia de prensa para dar detalles de la reunión diaria de Gabinete. En este orden, comenzó diciendo que el presidente Javier Milei sorteará hoy al mediodía su último sueldo como diputado nacional. Tal como cita en su página web a la que llamó "Mi Palabra" el horario específico es a las 12:30 horas y se encuentran inscriptos 2.881.716 de argentinos.

La propuesta de Milei surgió en su campaña política y ya cuenta con 23 ganadores. Nunca cobró su sueldo y todos los meses sorteó su dieta a través de un sistema en donde se registraban todos los interesados y un escribano certificaba el proceso.

El último sueldo sorteado (noviembre) fue de $1.762.835,69 y en los casi dos años la suma total de los sorteos mensuales -sin contar el de hoy- es de más de 14 millones de pesos.

Milei y el ejemplo que sigue su gente

Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón confirmaron que seguirán acompañando a Javier Milei en esta nueva aventura en la Rosada, pero renunciará a su sueldo.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el Gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo, lo donaré", tuiteó Gutiérrez, quien acompañó durante toda la campaña al libertario, siendo el responsable de su cuenta de TikTok.

En esta misma línea, se expresó Eugenia Rolón, quien explicó en su cuenta de X -exTwitter- las razones que impulsan su decisión: "Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país + del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo. Junto con Iñaki Gutiérrez hemos decidido donarlo todos los meses, ya que no se puede renunciar al mismo".

El influencer, junto a su novia -Eugenia Rolón- que le maneja el TikTok a la vicepresidenta Victoria Villarruel, fueron durante toda la campaña electoral de La Libertad Avanza un factor clave para afianzar el vínculo que la juventud tenía con la fórmula presidencial. Le armaban las ideas de video, los editaban y también generaban distintos challenges con (ahora) los primeros mandatarios de la Argentina.