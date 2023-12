Causa cuadernos: rechazaron un planteo de uno de los "arrepentidos"

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Carlos Wagner, para que su aporte como "arrepentido" en la Causa Cuadernos no sea utilizado como prueba en el juicio oral por celebrarse.

Wagner había formulado ese pedido argumentando que se había acogido al régimen del arrepentido en una virtual situación de coacción. "La sola circunstancia de que el Ingeniero Wagner se encontrara detenido al momento de participar del acuerdo de colaboración, con su libertad física condicionada a la efectiva suscripción del mismo resulta un elemento más que relevante para poner en tela de juicio la voluntariedad de sus dichos", expresaron los abogados del empresario, Zenón y Federico Ceballos.

En agosto pasado, el Tribunal Oral Federal número siete había desestimado el planteo y difirió su tratamiento para el momento del juicio oral, pero la defensa de Wagner recurrió la decisión ante la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal resolvió ahora desestimar la apelación, en un fallo firmado por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques.

"La presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera, en principio, el límite de impugnación objetivo, ya que por su naturaleza y efectos no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones", dijeron los jueces.

"La queja interpuesta sólo revela una disconformidad con la desestimación resuelta, que no es suficiente para configurar un supuesto de arbitrariedad o cuestión federal que autorice la apertura de esta instancia de casación", añadieron.

Wagner embistió contra la forma en que fue aplicada en su caso la ley del imputado colaborador: "Las disposiciones de la normativa cuestionada establecen un modo de colaboración que propició la autoincriminación forzada del imputado arrepentido, pues la libertad quedó supeditada a su colaboración, dejando en plena evidencia su formato coactivo".