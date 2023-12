En detalle: así es el plan antipiquete que anunció Patricia Bullrich

La flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves en conferencia de prensa un protocolo "antipiquetes". El mismo incluye "sanciones severas" a quienes formen parte de los cortes de calles o rutas. Desde el Gobierno ya anticiparon que los piquetes se podrán realizar siempre y cuando sea en las veredas y sin interrumpir de ninguna manera el paso de los autos. "Alcanzará al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni en la mañana de este jueves.

La ministra, en tanto, durante la tarde, fue tajante respecto a los piquetes: "No vamos a tener en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa se permite que esa vía siga cortada", explicó. Sumado a esto, remarcó que "toda persona que esté en la vereda, no va a tener ningún problema, se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos es el corte de calles, de rutas", agregó.

Asimismo, anticipó que la fuerza que utilizará la Policía frente a las manifestaciones será la "mínima", "necesaria" y "suficiente", y que además será ajustada a partir de la resistencia que oponga el propio piquete. "Si se toma la calle va a haber consecuencias", amenazó. Además agregó que "habrá consecuencias" para las policías provinciales que no quieran actuar como corresponde.

Sumado a esto, se anunció que los costos de las operaciones que estén relacionadas a las manifestaciones, piquetes o cortes, serán financiadas por las propias organizaciones o individuos protagonistas que hayan llevado adelante la misma. El Estado les "enviará la factura".

Las "cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal" van a ser los encargados de hacerle "frente a cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales", dispuso Bullrich. Explicó que las fuerzas federales actuarán en las zonas federales, y que las fuerzas provinciales llevarán a cabo sus tareas en las zonas provinciales.

Esto quiere decir que los piquetes que sucedan en la Capital -zona en donde suceden la gran mayoría de los cortes por detrás de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe- dependerán de la Policía de la Ciudad, por lo que Patricia Bullrich debe tener comunicación y relación directa y permanente con Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño. Igualmente, Wolff ya anticipó que enfrentará a los cortes de calle de la misma manera que Bullrich. Este jueves, la ministra se reunió con Wolff y con Javier Alonso, responsable de la cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En esta línea, expuso que los argentinos "tenemos cortes de calles en todo el país". Luego de nombrar distintos puntos del territorio en donde los cortes son moneda corriente, explicó que se coordinará con las fuerzas provinciales y se trabajará en conjunto para que la "Argentina se pacifique".

Patricia Bullrich anunció medidas antipiquetes

Uno de los temas que debe resolverse con urgencia sobre los piquetes, además del corte de calle, es la participación de menores. Sobre esto, Bullrich anunció que se aplicarán sanciones a aquellos que lleven a los niños a las manifestaciones, marchas o piquetes cuando deberían estar en las escuelas. "Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones", explicó. "No queremos que usen a los niños como escudos", argumentó.

Otras políticas con respecto a los piquetes que anunció la ministra tienen que ver con que si se detecta a una persona que lleve la cara tapada o elementos típicos de piquetes como palos o, además, "formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos" por las fuerzas de Seguridad, serán incautados los objetos.

"Una vez por todas el país tiene que vivir en paz y orden", cerró Patricia Bullrich.

La central sindical Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió este miércoles que no se quedarán de "brazos cruzados" ante el gobierno de Javier Milei, y amenazó al Gobierno diciendo que van a hacer lo que tengan que hacer. Lo confirmó el referente Héctor Dáer en comunicación con la prensa, luego de la reunión de la central sindical en UOCRA.

A partir de las declaraciones de Dáer, Victoria Villarruel lo cruzó y dijo que espera que sean prudentes: “Es un Gobierno de cuatro días, así que espero que la CGT sea lo suficientemente prudentes como para esperar que se tomen las medidas y, además, no adelantarse. No hace falta empezar con un grado de agresión o conflictividad social sobre algo que todavía no se especificó en los hechos”.

La problemática de los piquetes lleva en agenda desde la campaña de Javier Milei. Durante su discurso de asunción, el presidente abordó el tema. "El que corta no cobra", dijo.

Gabriel Solano, referente del Partido Obrero, cruzó a la ministra de Seguridad en redes. "Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución", escribió. Desde su espacio están organizando una manifestación para el 20 de diciembre.