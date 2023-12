La particular decisión que tomó la pareja TikToker de Javier Milei tras incorporarse al Gobierno

El influencer Iñaki Gutiérrez, quien acompañó durante toda la campaña a Javier Milei siendo el responsable de su cuenta de TikTok, anunció este miércoles que será parte del Gobierno en un área relacionada con las redes sociales, pero renunciará a su sueldo.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el Gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo, lo donaré", escribió en su cuenta de X (exTwitter).

Gutiérrez confirmó una particular medida que tomará con respecto a su trabajo en Gobierno

Gutiérrez, junto a su novia -Eugenia Rolón- que le maneja el TikTok a la vicepresidenta Victoria Villarruel, fueron durante toda la campaña electoral de La Libertad Avanza un factor clave para afianzar el vínculo que la juventud tenía con la fórmula presidencial. Le armaban las ideas de video, los editaban y también generaban distintos challenges con (ahora) los primeros mandatarios de la Argentina.

A pesar de ello, siempre avisaron que ellos no recibían dinero por el trabajo que realizaban, ya que eran a "Ad honorem". Ahora, que Gutiérrez ya confirmó que formará parte del Gobierno, también sigue respetando esa misma lógica.

Los usuarios que lo siguen en X le preguntaron por qué no iba a quedarse con el dinero que recibirá, y el influencer explicó que es porque tiene 22 años y padres que lo apoyan económicamente. "Estudio dos carreras universitarias (Economía y Derecho) buscará de forma lícita la manera de mantenerme, como lo hice estos dos años, que trabaje gratis en la campaña", concluyó.

El posteo de Gutiérrez vía X.

En esta misma línea, se expresó Eugenia Rolón, quien explicó en su cuenta de X las razones que impulsan su decisión: "Quiero comunicarles que oficialmente trabajaré en el gobierno de Javier Milei, pero entendiendo que en mi país + del 60% de los chicos son pobres, no voy a cobrar un sueldo".

Y cerró: "Junto con Iñaki Gutiérrez hemos decidido donarlo todos los meses, ya que no se puede renunciar al mismo".

Posteo de Eugenia Rolón vía X,

Esta acción se parece y resulta conocida dentro de La Libertad Avanza, ya que Milei, el mismísimo presidente de la Nación, nunca cobró su sueldo por ser diputado nacional desde 2021. Todos los meses sorteó su dieta a través de un sistema en donde se registraban todos los interesados y un escribano certificaba el proceso.