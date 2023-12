La lapidaria reacción de Carlos Melconian ante los anuncios de Luis Caputo

Carlos Melconian evaluó las medidas impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó la falta de detalles en los anuncios y agregó que la forma de comunicar las iniciativas fue "muy desprolijo, desarticulado e improvisado".

"Dado el formato que veo de cómo se salió a la cancha, el nivel de improvisación, cómo se llenaron los casilleros, está claro que se armó sobre la marcha", disparó.

"Acá la pregunta es cuánto tiempo lleva esta modificación de precios relativos, dónde queda, dónde está esto en marzo, en abril, cuál es la secuencia, qué viene atrás de esto. Esto no es el programa", explicó el economista.

En contacto con Mitre, el expresidente del Banco Nación consideró que el plan económico de Javier Milei va camino a un "ajuste ortodoxo clásico” e hizo foco sobre la futura devaluación.

"Creo que en materia devaluatoria no se ha cortado con el actual régimen cambiario. Falta hoy el Central, que se va a involucrar en la deuda importadora, mucho menos en el tema de Leliq. Ahí se metieron en un lío sin necesidad, no va a pasar nada", expresó.

De acuerdo con el exintegrante de la Fundación Mediterránea, para el Gobierno será necesario diseñar un puente cambiario hasta abril-mayo mientras aguarda el ingreso de los dólares de la cosecha.

"Más alla de que busca el equilibrio fiscal, primero primario y luego financiero, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. La pregunta central de lo anunciado hasta acá es hasta dónde llega la inflación, hasta dónde la recesión", insistió Melconian.

"Estoy más preocupado por el tema de la inflación porque la inflación va a venir por arriba de lo que me imaginaba. Dado que no me imaginaba semejante saque cambiario", sentenció.