El Gobierno de Alfredo Cornejo evalúa el impacto del ajuste en el sistema de salud

El Gobierno de Mendoza analiza por estas horas el impacto que tendrá en la gestión provincial el “paquete de emergencia” que anunció este martes el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Una de las áreas que podría verse más resentida es el sistema de salud, debido a que los insumos del sector están atados al valor del dólar y el peso sufrió ayer una devaluación superior al 50%.

En medio de este contexto de incertidumbre económica, el gobernador Alfredo Cornejo presentó este miércoles al equipo completo que integrará el Ministerio de Salud y Deportes, conducido por Rodolfo Montero.

Una de los anuncios que se realizó fue el de Ariel Herrera como Jefe de Gabinete de la cartera sanitaria. El funcionario fue consultado sobre las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno del presidente Javier Milei afirmó que todavía están evaluando su impacto en el sistema de salud.

“Estamos en una etapa de evaluación de cuánto va a ser el impacto, la verdad que la crisis afecta muchísimo al sistema de salud, nosotros tenemos insumos dolarizados, entonces obviamente que la situación del país no nos ayuda, pero tenemos que ver cuánto va a ser el impacto de esta crisis”, expresó.

Ariel Herrera, jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Deportes.

Respecto a la situación de los insumos médicos, aseguró que no están faltan pero que sí hay grandes problemas para adquirirlos: “No cotizan o no entregan porque no llegan las importaciones, hace rato que viene difícil”.

De todas maneras, Herrera destacó que el sistema de salud provincia tiene algunas fortalezas para enfrentar la crisis económica. “Una de las fortalezas es la distribución, el sistema no es un solo hospital, está constituido por muchos centros de salud distribuidos en distintas zonas geográficas que tienen buena llegada la población a ellos, y tienen muchos hospitales. La otra fortaleza es que en los últimos ocho años permanentemente se han estado ampliando hospitales, agrandando o haciendo algunos nuevos, y la tecnología que se ha incorporado en estos últimos ocho años también es una fortaleza”, remarcó.

A su vez, planteó que la gran desventaja es la situación económica y cómo afecta al recurso humano. “Desde hace ocho años que yo estoy en el sistema y siempre ha sido crítico por distintos motivos. Hoy tenemos grandísimas ventajas en cuanto al equipamiento, pero la verdad que no sabemos a dónde va el país. No sabemos si van a funcionar las medidas económicas y de ese contexto vamos a depender mucho nosotros”, expresó el jefe de gabinete.