De cuánto habla Jorge Macri cuando reclama fondos de coparticipación al Gobierno nacional

No es seguro que la ventanilla que mantiene Javier Milei con el cartel "no hay plata" se abra para Jorge Macri, pero es cierto que el jefe de Gobierno se tiene fe para dar la batalla por los fondos de coparticipación porteños. Se trata de un conflicto que hasta ahora no logra unificar las cifras que se discuten.

La contienda arrancó en plena pandemia de coronavirus, cuando a las 7.29, del 9 de septiembre de 2020, Horacio Rodríguez Larreta recibió un WhatsApp del presidente, por entonces Alberto Fernández. Le contaba que le recortaría fondos que recibía la Ciudad por la transferencia de la Policía Federal. Un minuto después de enviar el mensaje, Fernández lo anunció públicamente.

"No podía creer que el Gobierno nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría", recordó Larreta. La decisión se dio en medio de un conflicto con la Policía Bonaerense que rodeó la Quinta de Olivos. El expresidente Fernández optó por el recorte para transferir la partida a la provincia. El tema lo venían estudiando antes de asumir Fernández pero no se había llegado a una solución.

Antes de eso, la Ciudad solo recibía 1.40% de coparticipación a partir de un acuerdo de 2003 cuando Eduardo Duhalde era presidente.

Plus

Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2016, fue que se transfirió parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires y como manda la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 2, se debían transferir los fondos necesarios. Para asegurar un pago y cobro rápido y automático, se acordó que se traducía el monto en puntos de coparticipación. De ese modo, la Ciudad de Buenos Aires recibiría 3,75% de los fondos coparticipables, una cifra que luego el propio Macri rebajó a 3,50%, incluido allí el 1,40% histórico.

La poda efectuada por el expresidente Fernández mediante un decreto bajó el coeficiente a 2,32% hasta que el Congreso dictara una ley. La norma se sancionó y el distrito porteño recibía una suma fija y el 1,40% histórico. La pelea ya estaba judicializada.

La Ciudad reclamó el 3,50% ante la Corte Suprema de Justicia que falló cerca de la Navidad del año pasado, con una cautelar a favor del distrito porteño, pero no tanto. El Máximo Tribunal, en diciembre del año pasado, determinó, sin resolver la cuestión de fondo, que la Nación debía transferirle a la Ciudad de Buenos Aires, 2,95%, es decir menos que el 3,50% que obtuvo durante el gobierno nacional de Mauricio Macri, pero más que el 2,32% recortado. La gestión del expresidente Fernández presentó recusaciones y excusaciones que el mes pasado, en un acto de descongelamiento del tema, los jueces de la Corte rechazaron.

Como sea, Jorge Macri levantó la pelea y decidió formular el reclamo. Lo dijo durante la campaña y hasta manifestó que escribiría una carta con sus reclamos a los entonces finalistas de la elección presidencial, Sergio Massa y Javier Milei.

Retirada

Al jurar su cargo el 7 de diciembre pasado, Jorge Macri le dio centralidad al reclamo en su discurso y aclaró que "la exigencia no es a Milei, sino al kirchnerismo para que devuelvan el dinero de la coparticipación en los pocos días que les quedan", pero sostuvo que "sino, sé que el presidente Milei le devolverá lo que les corresponde a los porteños”.

En esos momentos preparaba su partida del cargo Gabriel Astarloa, procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Lo reemplazó el exlegislador porteño Martín Ocampo, como producto de un acuerdo del radicalismo con el PRO.

Antes de partir, Astarloa presentó otro reclamo ante la Corte pidiendo embargos para cobrarse la deuda.

El Procurador aseguró a los jueces que "las transferencias efectuadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han continuado siendo por un monto en pesos equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en el articulo 2° de la ley 23.548 (de coparticipación) y no el 2,95% dispuesto en la sentencia".

Entonces dice que de acuerdo a un informe del subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño que ofreció como prueba, el monto total adeudado al 6 de diciembre 2023 "asciende a pesos trescientos once mil novecientos ochenta millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos seis con setenta y tres centavos ($ 311.980.461.706,73.-)". Reclama a la vez una deuda proporcional correspondiente a meses del año pasado.

Además, Astarloa reiteró a la Corte su requerimiento de que se ordene trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos y que el Banco Nación transfiera ese monto más el que representa el 1,40% a la Ciudad. Queda así la posibilidad de que los jueces aún se definan sobre esa demanda millonaria.