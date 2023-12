Caos en el Senado: Anabel Fernández Sagasti cargó contra LLA y JxC y la mandaron "a estudiar derecho constitucional"

Momentos de verdadera tensión se vivieron este miércoles por la tarde en el Senado de la Nación, en el marco de la convocatoria para la designación de autoridades, que el kirchnerismo -ahora oposición- cuestionó con dureza. La Libertad Avanza, de la mano del radicalismo, el PRO, el peronismo disidente y otras bancadas logró sumar 39 legisladores para sesionar y, finalmente, designar al oficialista Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado con el apoyo de la mayoría de las bancadas opositoras, En la sesión especial, además, se resolvió el resto de las autoridades del cuerpo, así como de las secretarías Parlamentaria y Administrativa.

La bancada de Unión por la Patria, presidida por José Mayans, intentó bloquear la sesión al argumentar que el Poder Legislativo se encuentra en este momento de receso porque la convocatoria a sesiones extraordinarias aún no ha sido convocada oficialmente, por lo cual la Cámara alta no debería reunirse. La senadora nacional mendocina, Anabel Fernández Sagasti, fue una de las que cargó con dureza contra La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Quien recogió el guante para responderle fue Víctor Ibañez, el exfuncionario provincial radical que aterrizó en el Congreso para desempeñarse como coordinador de asesores y que tuvo su debut.

Fernández Sagasti se mostró enfadada con lo ocurrido y expresó en sus redes sociales: "En algo tenía razón Milei. Son 'Juntos por el Cargo'. Esta sesión de hoy es inconstitucional y viola el reglamento de la Cámara. No hubo prórroga del periodo ordinario, que según el artículo 63 de la Constitución Nacional va del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Tampoco se convocó a sesiones extraordinarias".

Y agregó en su cuenta de X (antes Twitter): "Por otra parte, el artículo 1 del reglamento del Senado, de rango constitucional, indica que la designación de autoridades debe ser el 24 de febrero. Este nuevo periodo de la Libertad Avanza que está co-gobernando con Juntos por el Cambio, inicia no solo vulnerando el reglamento del Senado, sino también violando la Constitución Nacional.

"Desde nuestro espacio se renunció a todos los cargos administrativos y parlamentarios de la cámara, como gesto político de colaboración con la actual administración, mientras que los radicales, Losada y Tunessi, se atornillaron. Esta complicidad es la demostración clara de la unidad por un cargo. Pero como dije al comienzo de este tuit, en algo tenía razón Milei", lanzó Fernández Sagasti.

El ahora exministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de Mendoza, Víctor Ibañez, estrenó este miércoles su nuevo rol en la política, luego de haber concluido sus funciones en la gestión del exgobernador Rodolfo Suarez. Ibañez migró al Senado para acompañar a Mariana Juri y a Rodolfo Suarez, que recientemente asumió su banca en reemplazo de Alfredo Cornejo. Si bien era un secreto a voces, hoy Ibañez tuvo su primer día como coordinador de asesores, principalmente en lo que refiere a materia de derecho constitucional.

Consultado por MDZ, Ibañez se refirió a los reproches de Fernández Sagasti y aseguró que "tiene que estudiar derecho constitucional". En ese orden, explicó que "la Constitución establece tres clases de sesiones: ordinarias, extraordinarias y de prórroga. La interpretación de la Constitución argentina, desde 1994 en adelante y tomando debates anteriores, ha sostenido siempre que, incluso, el Congreso podría autoconvocarse a sesiones extraordinarias hasta estando en receso".

"Ellos lo plantean desde el reglamento interno del Senado, pero se tiene que analizar la cuestión constitucional. El Congreso es un órgano de control del Ejecutivo. En ciertas circunstancias -como esta-, no podés dejar la actividad del órgano a la espera de que el Ejecutivo convoque porque no tenía autoridades designadas. No tenía nada. Entonces, el planteo de ellos es que por el reglamento interno tiene que ser el 24 de febrero (que es cuando comienzan las sesiones preparatorias), pero la Constitución no dice en ningún lugar que es en febrero y no se prevé una fecha. No hay ningún tipo de prohibición ni de límite para que las sesiones preparatorias se realicen. Máxime, cuando el Poder Ejecutivo anunció que va a mandar leyes", indicó en referencia al paquete de leyes que se esperan a pedidos del presidente Javier Milei. Víctor Ibañez en el Senado este miércoles, junto a Mariana Juri y otros miembros de la Cámara.

"El kirchnerismo piensa en cómo gobernaron ellos: por decreto de necesidad y urgencia y sin legislar. Con una interpretación tramposa del reglamento le están quitando al Congreso la posibilidad de designar autoridades, a la espera de leyes, y no dejar el Congreso sin funcionar como ya hizo el gobierno anterior", subrayó y concluyó que lo sucedido en la Cámara fue "correctamente interpretado por los 39 senadores".