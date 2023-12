El Gobierno le apunta al "empleo militante": a quiénes hace referencia

El vocero presidencial Manuel Adorni dio este martes la tercera conferencia de prensa desde que comenzó el mandato de Javier Milei y volvió a retomar el asunto del empleo militante: "No es el empleo que queremos ver en el Estado", sentenció. Y aseguró que la gestión de La Libertad Avanza "no puede existir más en la República Argentina".

"Es el empleo que todos sabemos que ante por cuestiones políticas, por cuestiones de caja y por cuestiones de campaña", explicó Adorni para referirse al empleo militante que desde ayer comenzó a sonar fuerte como concepto y es uno de los factores que LLA quiere quitar para reducir el gasto del Estado.

Adorni enfatizó en que desde el Gobierno quieren "no ceder" y revalorizar "el empleo público tal como se debe y quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal". "Si una empresa tiene un empleado que no trabaja, no le paga el sueldo y lo despide", comparó el periodista.

Además, explicó que el "empleo político no puede existir más en la República Argentina" porque el país no se puede "dar ese gusto". "Somos una Argentina empobrecida, con gente que tiene un montón de necesidades y con gente que no come. Es por respeto a la gente que ha perdido condiciones de dignidad muy elementales (ir contra el empleo militante)".

Milei ya comenzó a lanzar medidas para reducir el Estado, mientras negocia el paquete de leyes que mandará al Congreso para seguir con esa línea.

Hizo hincapié en la grave situación que transita el país, en donde hay un "45% de pibes, 4 millones de argentinos que no comen todos los días", y en donde "hay que terminar con esa lógica de ver como normal algo que no lo es".

Este inicio de medida se relaciona íntegramente con una de las bases que tiene Milei: reformar el Estado y reducir su gasto. Las gestiones en torno a ello ya comenzaron, como la Ley de Ministerios y reducción de estructura política.

"El Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo, porque del otro lado tenesgente que lo sostiene con sus impuestos y que no logra poner un plato de comida en su mesa", concluyó Adorni.