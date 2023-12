Cuáles fueron las primeras repercusiones tras los anuncios económicos de Luis Caputo

Referentes de la política nacional se manifestaron respecto a las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo y hubo sensaciones encontradas: mientras algunos apoyaron las decisiones del jefe de Hacienda, otros criticaron la falta de medidas para algunos sectores críticos como los jubilados.

"Las medidas van todas en el sentido correcto, con mejoras de precios relativos para sector energético y externo, lo que quiere decir que se corrige la falta de energía y dólares. Fuerte sesgo fiscalista", empezó destacando Martín Tetaz.

Sin embargo, el diputado de Juntos por el Cambio mostró su desacuerdo con "el dólar fijo y las retenciones". "Gran acierto empezar duplicando AUH. Falta anunciar un nuevo régimen monetario de shock, que transmita la certeza de que cambian las reglas de juego, para que se desplome la inflación", finalizó.

"Los argentinos entendemos que la crisis es grande y que así no podemos seguir. Pero le pido al Gobierno que así como pensó en subir la asignación por hijo piense en los Jubilados, que ya no dan más. El que trabajó toda su vida no puede sostener un ajuste", expresó por su parte Paula Oliveto, diputada nacional por la Coalición Cívica.

Graciela Ocaña, legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se expresó en esa misma línea y apuntó contra el funcionario por "no mencionar a los jubilados en su discurso".

"¿Acaso son parte del ajuste? Los que perciben la mínima apenas superan los 100 mil pesos más bonos que pierden vigencia a partir de enero. Es imperioso saber qué pasará con sus haberes. Más de 6 millones de personas esperaban estos anuncios. Trabajaron y aportaron toda su vida y ni siquiera fueron mencionados por el Ministro", disparó.

Para Eduardo Belliboni, el "plan motosierra Caputo-Milei" muestra que el ajuste "lo pagará el pueblo" y "no la política" y agregó que los anuncios implican "una gran devaluación con tarifazos": "Habrá despidos y menos salarios", manifestó el líder del Polo Obrero, quien confirmó una movilización para el próximo 20 de diciembre.

Como era de esperarse, la izquierda reaccionó con más dureza. Así fue el caso de la excandidata a presidenta Myriam Bregman, quien cruzó al Gobierno y aseguró que comunicaron una "monstruosa transferencia" desde los trabajadores hacia "los sectores concentrados de la economía". "La casta está feliz", agregó.

Más tajante fue el legislador porteño, Gabriel Solano, quien directamente tildó al anunció como un "verdadero Rodrigazo" que irá acompañado de "devaluación, tarifazos, suspensión de la obra pública, licuación de salarios, jubilaciones y planes sociales, más despidos en la administración pública".

Por último, Nicolás del Caño afirmó que con los anuncios del gobierno los que "festejan" son "la casta y los empresarios" mientras que "el ajuste es contra el pueblo trabajador".

"Milei dijo en campaña que bajaría la inflación de un hondazo y que ajustaría a la casta. Mintió. Ahora en el gobierno multiplica la inflación y ajusta al pueblo", sentenció.