En vivo: lunes de despedidas y reuniones en la "nueva etapa" de Cornejo

12.30 - García Zalazar se hace cargo de la transición en Cultura

El "superministro" Tadeo García Zalazar tiene bajo su órbita el Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE. Este lunes se reunió con la exministra de Turismo y Cultura para iniciar su gestión al frente de la cartera. "Con Nora Vicario trabajando en la transición del área de Cultura para iniciar la nueva etapa", expresó García Zalazar. Aún no se sabe el nombre de la persona que elegirá para encabezar esa área en particular.

García Zalazar también habla de la "nueva etapa".

11.00 - Entra Mema, sale Ibáñez

En marco del cambio de gobierno, este lunes el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, se reunió con el exministro Víctor Ibañez en Casa de Gobierno. "Junto a Víctor Ibañez planificamos detalles de la nueva etapa desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. El Estado a disposición de los ciudadanos, sin trabas y con agilidad, será la tarea principal a llevar adelante", manifestó Mema en las redes y luego Ibañez le deseó éxito en la gestión. El nombre de Víctor Ibañez suena como jefe de asesores del bloque radical en la Cámara de Senadores de la Nación.

Ibañez le deseó éxito a Natalio Mema.

10.45 - Concluyó el encuentro entre Cornejo y su equipo

Finalizó la reunión de Gabinete que juntó a ministros y titulares de entes autárquicos. El encargado de dialogar con los medios de comunicación fue el Natalio Mema, de la cartera de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. "El gobernador nos contó avances en su estadía en Buenos Aires. Más allá del discurso inaugural del presidente de la Nación, no se han anunciado medidas concretas. Aparentemente no van a enviar un presupuesto nuevo, que era importante para nosotros. Es una medida que esperaremos porque son trascendidos. Él (Cornejo) ha podido tener alguna información", deslizó sobre el cónclave.

10.00 - Marcelo D'Agostino recorre los pasillos de Casa de Gobierno

Todavía queda ultimar detalles en la composición de cada ministerio. En el caso de Seguridad y Justicia, resta que se confirme de forma oficial que Marcelo D'Agostino continuará siendo subsecretario de Justicia, aunque en una nueva cartera. Antes trabaja junto a Gobierno y Trabajo, pero tras la sanción de la nueva Ley de Ministerios, cambio el esquema de Gabinete. Esta semana se definen subsecretarías y segundas líneas.

Marcelo D'Agostino seguiría en su cargo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

9.48 - Comenzó la reunión de Gabinete

Mientras todos los ministros llegaron por calle Peltier, el gobernador Alfredo Cornejo evitó a la prensa e ingresó por otra puerta. Ahora encabeza la primera reunión de Gabinete de su gestión.

Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

9.30 - La transición continúa

El ahora exministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Víctor Ibañez llegó al edificio para continuar con la transición con el nuevo Gabinete de Alfredo Cornejo, en especial en lo que refiere a la cartera que supo conducir y que ahora será anexada en superministerio.

Víctor Ibáñez, exministro de Gobierno. Foto: Alf PONCE MERCADO / MDZ.

"Es el primer día de este Gobierno. Me reuní con el ministro Natalio Mema, que toma la cartera de gobierno con otras competencias. Tuvimos una buena conversación sobre el funcionamiento de distintas áreas y lo que él considera que yo le puedo aportar en base a estos últimos 4 años, independientemente de lo que suma el ministerio en áreas de las que no puedo opinar porque no han estado bajo mi órbita. Con Natalio, además, hemos sido colegas de Gabinete y tenemos una relación personal", sostuvo.

Mercedes Rus, se desempeñará al frente de Seguridad. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

9.17 - A la espera de Cornejo

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; y su par de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, llegaron sin dar declaraciones a la prensa. La vicegobernadora, Hebe Casado, también se presentó en el edificio de Peltier con una estricta custodia y evitó hablar con los periodistas. La llegada del Gabinete a Casa de Gobierno. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

8.00 - Los primeros en llegar

Este lunes arrancó una nueva etapa en Mendoza y en el país. Desde temprano, los trabajadores de Casa de Gobierno pudieron observar la llegada de los nuevos miembros del Gabinete. El primero en ocupar su oficina fue Tadeo García Zalazar, el flamante ministro que se encargará de la "súper cartera" de Educación, Cultura e Infancias. Alejandro Verón. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Uno de los funcionarios que habló acerca de lo que se debe esperar durante esta nueva gestión fue el titular de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien aseguró que "vamos a concentrarnos en estas reformas para mantener el Estado funcionando. A mayor crisis, el Estado tiene que funcionar mejor en sus servicios básicos. Tenemos que preparar la provincia y ojalá que al presidente le vaya muy bien y pueda lograr sus objetivos de ordenar la macro para que a nosotros nos encuentre listos". Natalia Mema, flamante ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Sobre las palabras que brindó Milei tras su asunción, Mema dijo: "El discurso me pareció sincero. Dijo adónde estamos parados y adónde tenemos que ir. A todos nos hubiese gustado tener más esperanza y un panorama distinto, pero es la realidad. Sobre eso tenemos que trabajar".