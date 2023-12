Qué sensaciones generó el discurso de ajuste de Javier Milei en la plaza del Congreso

Javier Milei asumió como presidente de la República Argentina y le dio un discurso a la multitud que lo estaba esperando en frente al Congreso de la Nación: shock, ajuste y una clase política que lo vio desde distintos puntos y con distintos ojos. Muchos aprobaron sus palabras, otros no solo las criticaron sino que también se enfurecieron por la decisión de no darlo en la Asamblea Legislativa, donde se acostumbra a escuchar a los presidentes en sus primeros momentos.

"Prefiero la verdad incómoda antes que una mentira confortable", fue una de las frases que Milei eligió para explicarle a la gente que no había otra alternativa que el ajuste, y que los gradualismos no podían utilizarse en el contexto del país porque "no hay plata".

Marcela Pagano, diputada nacional de La Libertad Avanza, y una de las principales figuras del partido libertario, fue clara tras el discurso de Milei y aquella frase: "Javier prefiere decir una realidad dura que una mentira bonita". El presidente fue crudo y áspero, enfocándose en la "herencia" que le deja el kirchnerismo, que tiene en sus bases la pobreza, la inflación y la deuda del país.

"El está diciendo la verdad y no genera falsas expectativas", agregó, para explicar las palabras de su amigo, que la abrazó y dijo palabras al oído ni bien ingresó al Palacio ubicado en Avenida Entre Ríos y Rivadavia.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch, el economista hijo del introductor de la "Escuela Austríaca" que fue citado en el discurso de Milei también fue contundente con su reflexión post las palabras de su líder: "No dijo nada nuevo, no hay plata", sentenció.

Además, le quitó peso a la situación que encuentra LLA en el Congreso con pocos diputados frente a la (ahora) nueva oposición -que no le permitiría al nuevo presidente llevar a cabo todas las medidas que quiere implementar- y aclaró: "Está estipulado en la Constitución que no haya mayorías. Justamente la Constitución piensa en esos balances de minorías que me parece algo sano. El escenario que veo es que no hemos dado un paso, dimos una zancada. Somos una tercera fuerza que se incorpora de golpe, eso ya es un montón y cualquier candidato, como Sergio Massa o Patricia Bullrich no hubieran tenido mayoría", finalizó.

En su discurso, Milei más de una vez la palabra "ajuste".

Qué opinó la oposición

Hubo otros diputados y senadores, de distintos partidos políticos, que no estuvieron de acuerdo con esta visión libertaria . Por ejemplo, el diputado nacional Cristian Ritondo dijo que le hubiera gustado que haya "hablado acá", haciendo referencia al recinto que vio cómo Milei recibía los atributos presidenciales pero no lo escuchó ni decir hola.

En contraste, Damián Arabia, diputado nacional del PRO y persona cercana a la excandidata a presidenta Bullrich, dijo que no era necesario que les hable a los representantes del pueblo, “no está ni bien ni mal, es una decisión de él”, lanzó. Además, anticipó que desde su bloque, o la mayoría de el, acompañaran las medidas que la cúpula de LLA mande al Congreso, que tienen como objetivo dar una reforma del Estado, un ajuste y shock.

Su colega, el radical Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en diputados, tampoco se puso en contra de la decisión de Milei. Sobre el discurso, dio su punto de vista a través de X (exTwitter): "El discurso presidencial pone sobre la mesa con dureza la realidad argentina y los tiempos aun mas difíciles que se vienen. Seremos prudentes y aguardaremos las medidas concretas y los trazos finos de las políticas con las que quiere avanzar el Presidente desde el rol que nos confió la ciudadanía en el parlamento con un accionar cooperativo y responsable con el gobierno entrante", expresó. La gran duda en ese sentido es cómo actuará el bloque radical de cara a este nuevo gobierno con el que tiene coqueteos pero va con pie de plomo.

Emilio Monzó, otro personaje de la política que se desempeña como diputado nacional, no estaba de acuerdo en la previa del discurso con las formas en la que Milei daría su discurso. A pesar de ello, cuando el nuevo presidente ya estaba camino a la Casa Rosada, escribió en sus redes que espera que "la reconstrucción de la Argentina que propone se haga respetando la diversidad de fuerzas que los ciudadanos eligieron para representarlos en el Congreso".

En contraste, Romina Del Plá no estuvo de acuerdo: “Es una maniobra lo del discurso afuera” expresó. Para ella, si le sacás el "cotillón" Milei le habló a la gente que "va a afectar con las medidas que va a proponer". Que va a sufrir el ajuste, la pobreza y la falta de posibilidades en este nuevo Gobierno, según ella. "La casta está adentro", concluyó, dando a entender que a pesar de los intentos de "ir contra la casta" que tenía Milei, hoy en día su entorno se constituye por diferentes dirigentes, de más de un partido y con años en la función pública.

Otros, que prefirieron no dar declaraciones en "on", aclararon antes del discurso del presidente que era un "cachivache" que no hablara frente a los diputados, senadores, los miembros de la Corte Suprema y de las Fuerzas Armadas.

Los gobernadores, como Maximiliano Pullaro de Santa Fe, también se manifestaron tras el discurso que fue escuchado por la prensa nacional, internacional y miles de personas que querían ver como eran los primeros momentos del primer presidente libertario: "No ha sido una buena señal que el primer discurso, como mensaje público de significativa relevancia, sea de espaldas del Congreso Nacional que es donde están representados el pueblo y las provincias. La dimensión simbólica, estética y ética es también la acción política de un gobernante. No cuestiono que el presidente le hable a sus seguidores en la plaza, pero en este acto inaugural deberían haber primado los valores y actos republicanos", comunicó, expresando su visto negativo hacia la decisión de Milei.

Es un hecho que muchos políticos esperaran que el nuevo presidente desista de su idea de dar solo un discurso en la calle, y que elija dar unas palabras en los dos lados, como lo hizo en su momento Raúl Alfonsín, frente a la Asamblea Legislativa y desde al Cabildo a la gente, pero no ocurrió. El líder libertario y ahora presidente de la Nación decidió ser fiel a sus ideales, sin dejarse presionar por las costumbres políticas que presionaban.

A pesar de ello, y como dijeron diputados de LLA, su discurso no fue amigable ni feliz, quiso expresar esperanza al pueblo argentino: "En el corto plazo la situación empeorará pero luego veremos sus frutos", resumió Milei para dar a entender cómo será su gobierno, que recién empieza y que se espera que hasta el 2027 siga manejando las riendas del país.