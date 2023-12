La emoción de Javier Milei en la ceremonia interreligiosa en la Catedral tras su asunción

Javier Milei y Victoria Villarruel, ambos católicos, ingresaron a la Catedral Metropolitana realizando la tradicional genuflexión y persignación, antes de rendir honores a José de San Martín, frente a su mausoleo. Luego de ello comenzó la celebración con un canto que pedía al Espíritu Santo "renovar" la faz de la Tierra. Formaron parte de la ceremonia interreligiosa donde los nuevos mandatarios recibieron el apoyo de distintas instituciones argentinas.

El arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva pidió fraternidad para construir el futuro de la Argentina y se animó a citar al papa Francisco para marcar puntos de vista ante el concepto de "libertad", en la celebración por la asunción de Javier Milei. En la celebración que invocó al Espíritu Santo afín de que guíe el futuro del país, según las religiones abrahámicas, destacó la emoción del nuevo presidente.

Terminada la oración cantada, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva leyó el Evangelio según san Mateo que relata las enseñanzas de Jesús ejemplificando la vida del hombre cómo una casa construida o no sobre cimientos, siendo que estos le darán lo necesario para ser santo. En sintonía con ello, el primado argentino marcó los cimientos a tener en cuenta de cara al nuevo Gobierno: "nos invita a mirar lo que no se ve, pero que permite que toda construcción sea posible. Esos fundamentos que, más allá de las modas y los contextos, permiten que nos mantengamos de pie".

El arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva pidió fraternidad para construir el futuro de la Argentina. Foto: Arzobispado de Buenos Aires

Marcó entonces que los cimientos deben ser la fraternidad, la libertad y la memoria, aunque citó al papa Francisco y le señaló al presidente que “'mi libertad termina donde empieza la tuya'. ¡Pero aquí falta la relación, el vínculo! Es una visión individualista. Sin embargo, quien ha recibido el don de la liberación obrada por Dios no puede pensar que la libertad consiste en el estar lejos de los otros, sintiéndoles como molestia, no puede ver el ser humano encerrado en sí mismo, sino siempre incluido en una comunidad. La dimensión social es fundamental y nos permite mirar al bien común y no solo al interés privado".

Luego del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva siguieron los referentes de otros credos bendiciendo a Javier Milei, en representación de la Iglesia Ortodoxa Griega habló monseñor Iosif Bosch, arzobispo de Sudamérica, mientras que por la Iglesia Anglicana lo hizo el obispo Brian Williams. Además estuvieron Christian Hooft, en representación de los evangélicos, y Sheij Salim Delgado Dassum, por el Islam.

Javier Milei y Victoria Villarruel llagando a la Catedral metropolitana junto a los miembros del Gabinete. Foto: Télam.

Otro casi tan trascendental como García Cuerva fue el rabino Shimon Axel Wahnish, acompañante espiritual de Javier Milei y futuro embajador en Israel. "Mucho se habla de la fe que el hombre tiene que tener en Dios, pero a veces nos olvidamos de un pequeño detalle, que es la fe que Dios tiene en nosotros", reflexionó el rabino y señaló: "Dios tiene fe en usted, señor presidente". Estas últimas palabras, emocionaron al presidente que hizo un gran esfuerzo para contener las lágrimas.

Más allá de juicios sobre las formas, la espiritualidad de Javier Milei y como esto atraviesa la vida del nuevo presidente es innegable, algo que se notó en su primer discurso presidencia, donde citó la Biblia y encomendó el futuro de la Nación a Dios, algo que había caído en desuso durante décadas. Ahora, frente a una profundización de la crisis que el mismo presidente anunció frente al Congreso, quedará por verse la relación entre él y las distintas religiones, que atienden de primera mano a los afectados del entramado social, lo que muchas veces generó rispideces entre la Casa Rosada y los templos de todo el país.