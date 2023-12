Cómo fue el inicio de la democracia, en voz del "hombre que las vivió todas"

Se cumplen 40 años desde que Argentina recuperó su democracia. En estas cuatro décadas pasaron once presidentes -a partir de hoy serán 12-, de los cuales dos fueron por Ley de Acefalía y otros dos por Asamblea Legislativa. En Mendoza, existe un dirigente, hoy retirado, que cumplió diferentes roles durante este extenso período de tiempo: Juan Carlos Jaliff. El político radical las vivió todas, más allá de quienes puedan coincidir o no con su ideología. De abrir las puertas -literalmente porque estaban cerradas- de una Legislatura cubierta de polvo y con pocos muebles, a reunirse con todos los jefes de Estado nacionales y gobernadores de la provincia; del terremoto de 1985, a la crisis del 2001 o a la pandemia de covid-19: una lista de acontecimientos que puede seguir. El país se distingue por tener una nueva y llamativa historia cada día -llámase problema- y Jaliff vivió cada momento de una forma particular, siempre en la función pública, con más o menos exposición según el período.

Llaver y Genoud

Es una fecha especial para el país, luego de haber transitado por momentos de oscuridad producto de la última dictadura cívico militar. Jaliff, actualmente afuera de la política y desempeñándose a sus 72 años de edad como asesor ad honorem, resume a la democracia como "lo que tiene que ver con vivir en paz y tener gobernantes que escuchen a la gente. La democracia es eso: escuchar a la gente. Lleva 40 años y va a seguir por siempre en la Argentina. No veo ningún peligro. Lo que sí, hay mucha gente que busca deteriorar eso".

Que hayan pasado 40 años, para él, "es una gran satisfacción para los que tuvimos que hacer militancia en la clandestinidad durante la dictadura y en el período nefasto de Isabel (Martínez de Perón), que en definitiva era un gobierno democrático. La política era mi vocación y la pude concretar durante todos estos años en distintas funciones".

"El que tiene menos de 50 años no vivió lo que estar en un país donde no se puede discutir o hacer una reunión política. Al no vivirlo, la democracia queda como algo que está ahí. Los que tenemos más años valoramos quizás un poco. Pero está bien que sea así porque es uno de los logros de los últimos 40 años: que no sea algo a tener en cuenta, sino que es normal... La democracia significa que la gente elige y eso lo tenemos que valorar todos", reflexionó en una entrevista con MDZ.

Sobre la militancia en las sombras, Jaliff sumó que se "reunían en una casa simulando que hacíamos una casa o festejábamos un cumpleaños". "Una vez estuvo (Ricardo) Balbín en el 'Banquito Ferroviario', en la calle Perú. No éramos muchos y empezamos a notar en las ventanas que en las esquinas ya había gente mirando. Terminó la charla y nos fuimos desperdigando sin problemas. Pero Balbín su tuvo inconvenientes en Villa Mercedes", dijo.

Las nuevas maneras de hacer política

Juan Carlos Jaliff tiene vasta experiencia en la política. De profesión abogado, en 1983 fue secretario de bloque de la UCR en la Legislatura, en 1984 director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y luego síndico e interventor de empresas del Grupo Greco para el Tesoro de la Nación. Asesoró a Raúl Baglini y José Genoud en el Congreso -ambos fueron presidente de bloque en la dos Cámaras- durante parte de la década del 1980 y de 1990, cuando la UCR no tenía protagonismo en Mendoza. Fue titular del Instituto Nacional Vitivinícola (INV) -cargo del que dice "no haber sido echado, sino que renunció"-, ministro de Gobierno mendocino de Roberto Iglesias entre 1999 y 2003, vicegobernador de Julio Cobos entre 2003 y 2007 y senador provincial de 2009 a 2022, donde fue presidente provisional de la Cámara. Además, presidió la UCR local entre 1997 y 2001.

"Ha cambiado mucho la forma de hacer política. Imaginate que en el 83' no había celulares ni redes sociales. El contacto con la gente era más directo y presencial. En la Legislatura se dialoga. Lo que se muestra es lo que pasa en las sesiones. Son estrategias políticas, entonces cada uno se hace responsable de cómo actúa. Lo primero que hay que hacer es buscar consensos. Siempre resalto las palabras del expresidente uruguayo José Mujica: 'En democracia hay que usar mucha más la oreja que la lengua'. Es una buena forma de encarar la actividad política. Uno tiene que analizar qué haría en lugar del otro. Pero hay una crispación mayor que se fue dando con el tiempo", analizó.

Jaliff aseguró que durante la campaña presidencial hubo "exageración" a la hora de vincular a la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel a un "peligro para la democracia". "La campaña del miedo fue atroz. Se cruzaron todos los límites. Hay que respetar lo que decide la gente. Decir eso no cuestiona al elegido, sino al que lo eligió. Si una persona ganó con el 56% de los votos, no lo cuestionás a Milei, lo hacés con todos lo que lo votaron", aseveró.

Como reza el título del artículo, Jaliff "las vivió todas" ejerciendo un cargo público en los últimos 40 años. Cuando era director del IPV -contó- ocurrió el terremoto de 1985 en Mendoza, estaba de vacaciones, por lo que tuvo que suspenderlas de forma inmediata. Lo curioso es que esa situación se volvió a dar. Pues en 1987 se encontraba viajando junto a su hijo mayor a San Rafael cuando ocurrieron los alarmantes levantamientos carapintada. "Cuando mi hijo prendió el televisor y me dijo 'mirá, papá, ¿eso no es el Congreso? Vi y dije 'nos vamos'. A las 6.00 me volví a la Ciudad y a la noche tuve una reunión en Casa de Gobierno", reveló.

Luego, en 2001 le tocó ser ministro de Gobierno de Mendoza durante la peor crisis que atravesó el país, con una desgarradora situación de pobreza y de malestar social en las calles argentinas. Incluso, fue "escrachado" en su casa, lo cual cuestionó con dureza por ser un "dirigente democrático".

Sin ir muy lejos en el tiempo, en 2020 vivió una etapa única en la historia: la pandemia de coronavirus. Jaliff, relató que "para sesionar de forma virtual tuve que estudiar la Constitución provincial y así ver si se podía. Fuimos la primera Legislatura en el mundo. Nos vinieron a preguntar de todos lados el mecanismo. Del país y del mundo". Juan Carlos Jaliff en la Presidencia Provisional del Senado.

El día que abrió las puertas de la Legislatura

Una vez que Felipe Llaver se consagró ganador de las elecciones a gobernador de Mendoza en 1983, Jaliff reabrió las puertas de la Legislatura, que hace años no funcionaba debido a que había un gobierno de facto al poder. "Fue a principios de noviembre, después de las elecciones. Había que hacer las preparatorias para que juraran senadores y diputados. Hacía unos días la Junta Electoral había proclamado a los candidatos. Entonces fuimos con el vicegobernador electo, José Genoud, Fernando Armagnague y otros dirigentes a ver cómo estaba la Legislatura. Hace muchos años que no funcionaba. Sólo la biblioteca. Entramos y nos encontramos con un panorama... No estaba ni limpia. Tuvimos que hacer un trabajo en pocos días y reacondicionar todo. Había lugares donde no había ni siquiera muebles porque se los habían llevado a otras reparticiones", rememoró Jaliff, que después añadió que había un "un joven al que no querían dejar entrar", que -finalmente- resultó ser el intendente de Junín y recientemente exvicegobernador, Mario Abed, durante sus épocas de militancia. La Legislatura provincial permaneció cerrada durante años.

Encuentro con todos los presidentes y los gobernadores de Mendoza

Jaliff se reunió con todos los presidentes desde que volvió la democracia. De Carlos Saúl Menem a Cristina Fernández de Kirchner. El único con el que no mantuvo un cónclave fue Alberto Fernández, aunque sí juntaron cuando éste era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

"Conocí a todos los presidentes. Con Alberto Fernández hablé, pero cuando era jefe de Gabinete nada más. Aparte de lo de Julio Cobos (cuando fue vicepresidente), a Cristina Kirchner la conocía del Congreso de cuando yo trabaja ahí. Con el que teníamos un trato más amable era Néstor. Iban (con Cristina) a almorzar al restaurante del Senado y Néstor se quedaba charlando conmigo, Raúl Baglini y José Genoud. También he estado a solas en su despacho", contó.

Por otro lado, la relación con los cinco gobernadores peronistas mendocinos (José Octavio Bordón, Arturo Lafalla, Rodolfo Gabrielli, Celso Jaque y Francisco Pérez) también fue algo que destaca en relación a su postura "dialoguista" que muchos le contrincantes le atribuyen. "Con (Octavio) Bordón siempre tuve muy buena relación. Con (Rodolfo) Gabrielli también. Con ninguno estuve peleado. Por supuesto he discutido, como con (Celso) Jaque en alguna que otra reunión en la que convocaba a autoridades de la Cámara, oficialistas y opositores. Con Pérez... Suena fuerte decir que he formado parte de la historia, pero he estado adentro. Asimismo, con la satisfacción del ser del radicalismo, que ganó 12 de las 21 elecciones. Antes de 1983, la UCR no gobernaba Mendoza desde Lencinas". deslizó.

La figura de Raúl Alfonsín

Sobre aquel 10 de diciembre de 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín, recuerda "la alegría de ver al partido gobernar la Argentina y a un hombre como Raúl Alfonsín, que emocionaba escucharlo. Me acuerdo de lo impactante que fue su discurso en el Cabildo. Uno no podía sustraerse a esa emoción que sentíamos todos los argentinos, más allá de haberlo votado o no. Estábamos saliendo de la muerte y entrando a la vida. De hecho, había una publicidad de campaña de Alfonsín que decía era 'una entrada a la vida'. Y uno sentía eso. Por eso nunca entendí porque el 24 de Marzo es feriado y no el 10 de diciembre. La fecha del 10 de diciembre la elige Alfonsín porque era el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué mensaje mejor para asumir que hacerlo ese día? En Argentina el día de la muerte es feriado y el día que salimos no...".

