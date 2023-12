Un exfuncionario de Perón comparó a Javier Milei con una figura del Rodrigazo

Llegó diciembre, el mes en el que Argentina presenciará la asunción del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei. Una nueva gestión se avecina y con ella corre la esperanza e incertidumbre de todo el pueblo argentino. El país está en camino de una crisis creciente que parece no tener fin y ahora deberá afrontar los nuevos cambios que se avecinan. El presidente libertario, respaldado por su equipo, ha dejado en claro cuáles serán los primeros movimientos que realizará una vez asuma su mandato el próximo 10 de diciembre.

La Libertad Avanza, al ser una fuerza política emergente, tiene la mirada de todos los argentinos puestas en su accionar de cada a tomar las riendas del poder. Tanto es así que MDZ Radio 105.5 FM se contactó con Carlos Leyba, subsecretario de Economía durante la tercera presidencia de Perón, para hablar sobre las declaraciones que realizó tanto Javier Milei, como su equipo, previo a dirigir las arcas del país.

En los últimos días se han hecho eco las palabras del presidente electo, quien comparó la herencia que recibirá del Gobierno saliente con la que tenía entre manos el ministro Celestino Rodrigo, en junio de 1975. El economista comentó que "Argentina se arrastra hace muchísimos años, con datos que, desde el punto de vista de la perspectiva económica, no solo dejan de lado el enorme potencial del país, sino que realmente son situaciones de gran gravedad que cualquiera que viene de afuera se asombraría".

Y advirtió un dato muy relevante que contrasta las realidades de ambas épocas: "En la Argentina de 1974, antes del 2 de mayo, en la primera encuesta de hogares habían 800 mil personas bajo la línea de pobreza, hoy son más de 16 millones, es decir, el número de pobres se multiplicó por 20 en 50 años. Aumentó la población al doble y la pobreza se multiplicó por veinte. El panorama demográfico acerca de la pobreza para la Argentina es dramático y eso implica, a su vez, una descalificación continua de lo que llamamos recursos de la sociedad valiosísimos, que son los humanos. En la última década estamos, a pesar de 50 años trágicos, en una pérdida descomunal de la capacidad de financiarnos. La Argentina vivió tres industricidios, y es un caso único en la historia".

Respecto a los dichos de Guillermo Francos, ministro del interior electo, sobre que Argentina no va a pasar por otro"industricidio", comentó: "Francos en su pequeña medida, por su poca relevancia histórica previa, ha contribuido con esto. Si bien dijo lo que dijo en esa reunión, también lo citó a Menem como candidato ejemplar, que es el autor del tercer industricidio. El primer industricidio sucedió por lo de Rodrigo, el segundo por la dictadura, y el tercero fue Menem. El industricidio no tiene propietario, es un bien común de los argentinos en los últimos 50 años. El proceso industrializador en Argentina "se agotó", pero la historia no se agota, las cosas ocurren porque algo pasa. Una de las cosas, no la principal, por la que pasó fue el Rodrigazo".

Guillermo Francos, nuevo ministro del interior designado por Milei.

El economista planteó un paralelismo entre Javier Milei y un personaje histórico de la época del Rodrigazo: "Milei se define como un hombre de coraje, esa misma característica la tenía un personaje de la época del 75' que no se menciona mucho, Ricardo Mansueto Zinn, viceministro de Economía de Celestino Rodrigo. Fue un personaje colosal que pertenecía a la secta de Los Caballos de Fuego. Él también tenía la idea de un pensamiento mágico, "yo rompo todo y se arregla", diría que es lo esencial del Rodrigazo que hay hoy. Esto es un problema cultural".

Ya volcándose a la actualidad, admitió que "la sociedad está acorralada por los fracasos evidentes. En ese escenario, estamos todos dispuestos a esperar un soberano cachetazo. Milei ha tomado el partido de la cultura del neoliberalismo. La diferencia entre el liberalismo tradicional y el neoliberalismo es la idea de que la sociedad no existe, y que por lo tanto solo hay individuos y no hay nada que podamos llamar bien común. Si no hay bien común, no hay nadie que custodie bien. Por lo tanto el Estado es, como dijo muchas veces Milei, una actividad criminal".

"Javier Milei y Benegas Lynch creen que el Estado es una invención criminal. La realidad es que el capitalismo nace a partir del Estado, no hay capitalismo sin Estado. No hay desarrollo capitalista sin Estado, eso es objetivo, más allá de que en Argentina tengamos un Estado destruido, lo cual es indiscutible. Pero eso no quiere decir que nos quedemos sin Estado, lo que hay que hacer es una transformación del mismo para el bien común", sumó dando su punto de vista.