Mayoría a la carta para Jorge Macri

El armado del gabinete porteño, que está finalizando Jorge Macri, da pistas de como, al menos por los próximos dos años, será el funcionamiento de la coalición Juntos por el Cambio versión Ciudad de Buenos Aires. Eso sin considerar los últimos ingredientes que aporta la pelea de Patricia Bullrich con Mauricio Macri, otros porteños en pugna.

Jorge Macri dio una muestra de firmeza hacia adentro de la sociedad política al proteger el armado de su Gobierno de los acuerdos de su primo con el presidente electo Javier Milei y luego al conformar al radicalismo sin necesidad de incorporar a sus representantes al Gabinete porteño. El resultado se vio, en parte, esta semana en la Legislatura de la Ciudad, donde suele resonar la política criolla.

Calma

Hay situaciones que muestran las turbulencias en los partidos políticos. Es el caso de Roberto García Moritán, beneficiario del ministerio de Desarrollo Económico actualmente a cargo de José Luis Giusti. Aseguran que el mérito de este nuevo funcionario fue "bajarse" de la precandidatura a jefe de Gobierno hacia las PASO. La poca diferencia de votos (menos de dos puntos) entre Jorge Macri y Martín Lousteau en la elección primaria, tal vez, creen, se la hubiera llevado Moritán con riesgo para Jorge Macri si no abandonaba.

Lo cierto es que este destinatario se llevó la única cartera que conduce hoy el radicalismo como parte de Juntos por el Cambio en el gabinete de Horacio Rodriguez Larreta. Pero el jefe electo logró igual apaciguar a esos socios con algunas sillas en organismos externos y clave como la Auditoría General porteña (estará Giusti) y la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros, donde iría el exministro de Justicia Martín Ocampo.

Qué hace Jorge

Si hay una frase recurrente en Juntos por el Cambio en los últimos meses es "hay que ver qué hace Jorge". Sin duda una oración con diferentes significantes según quién la pronuncie. Apunta a los movimientos en cuanto a su posición con respecto al acuerdo entre el expresidente y el Presidente electo. Por ahora no tiene respuesta más que la cautela y el equilibrio.

Esta semana los legisladores porteños sesionaron para aprobar la reforma a la Ley de Ministerios, proyecto que envió Larreta a pedido, claro, de Jorge Macri. El jefe de Gobierno electo, con esa modificación, divide la cartera de Justicia que conducirá Gabino Tapia, su jefe de gabinete actual, de la de Seguridad que quedará a cargo de Waldo Wolff. Luego elimina el Ministerio de Gobierno, que el propio Jorge Macri conduce en la actualidad y finalmente crea un nuevo ministerio, de Infraestructura. Además de seis secretarías que funcionan actualmente, deja cinco.

Quórum

De apariencia “inocente", el proyecto de ley sin embargo dio para el debate. Es la primera iniciativa que pide Jorge Macri aún sin estar en funciones, referida al armado de su Gobierno. La anticipa para poder tomar juramento a los nuevos ministros con el esquema que llevará en su gestión y ponerlos en funciones.

No tuvo esa mirada para la oposición. La norma fue rechazada por el bloque La Libertad Avanza y el de la izquierda. En el caso de los legisladores que se referencian con Javier Milei, porque consideraron que no se puede debatir el organigrama sin ver el presupuesto y porque debería Jorge Macri "reducir la estructura" de Gobierno. El Frente de Todos se abstuvo por una diferencia en la concepción de la Ciudad. En la sesión del jueves último juró como legislador Yamil Santoro. Foto: Prensa Legislatura.

El voto negativo de los libertarios sonó en momentos de alta tensión entre Bullrich y Mauricio Macri. De todos modos la iniciativa fue aprobada con los 32 votos de Juntos por el Cambio con asistencia perfecta, de los 60 del recinto. Es un número que ya no va a tener el oficialismo a partir del 10 de diciembre. Solo llegará a 30 bancas y le faltará una para tener mayoría y quórum para sesionar. En ese caso deberá recurrir a alianzas circunstanciales para lograr la sanción de leyes. En ese caso podría recurrir a los libertarios o al peronismo (no se cree que a legisladores de la izquierda). Son opciones "a la carta" que tendrá el mandatario electo para armar mayoría al no contar con diputados propios.

Después de todo la sanción de la Ley de Ministerios también mostró que a pesar de los crujidos la alianza Juntos por el Cambio se manifiesta unida al momento de votar.